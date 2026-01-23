“일본의 추락, 넷우익은 반역자!” 시들해진 혐한
“잃어버린 30년, 일본 넷우익은 이 문제에 책임지시죠!”
일본 최대 커뮤니티 사이트에 민족주의를 주창하며 혐한 여론몰이를 일삼아온 넷우익(네트우요·ネトウヨ)을 비판한 게시물이 올라와 눈길을 끈다. 지난 30년간 일본의 경제를 뒷걸음치게 한 원흉이 바로 넷우익이라는 내용인데, 그동안 넷우익에 동조하던 여론이 득세했던 것과 달리 비판에 공감하는 댓글이 많았고 일부 반박과 자조 섞인 의견이 엇갈리기도 했다.
22일 일본의 오채널(5ch)에는 ‘잃어버린 30년에 대해 넷우익과 애국 보수주의자들은 책임져라’라는 글이 올라왔다. 글쓴이는 과거에 비해 초라해진 현재 일본의 경제 상황을 나열하며 이는 넷우익 탓이라고 주장했다.
우선 잠재적 국민부담률이 1975년 33.3%에서 2025년 48.8% 증가한 점을 예로 들었다. 잠재적 국민부담률이란 일본 국민이 벌어들인 소득 중 세금, 사회보험료, 나랏빚(재정적자)이 차지하는 비중을 보여주는 지표다. 수치가 높아질수록 예전보다 많은 부담을 진다는 뜻으로 1975년에는 소득의 33.3%를 세금과 사회보험료, 나랏빚 등으로 지출해야 했다면 2025년에는 48.8%로 늘어났다는 뜻이다.
세계 GDP에서 일본이 차지하는 비중은 1994년 18%에서 2023년 4%로 줄어들었고, 1인당 GDP 순위도 1994년 3위에서 2024년 38로 추락했다는 점도 거론됐다. 글쓴이는 세계 177개국 중 1인당 GDP가 감소한 나라는 일본과 리비아, 나이지리아 등 3개국뿐이라며 한탄했다.
잘 나가는 기업 또한 큰 폭으로 줄었는데 글로벌 시가총액 기준 상위 50개 기업에 1989년에는 무려 32개 일본 기업이 포함됐으나 2024년에는 1개밖에 남지 않았다고 분석했다.
또 ▲인간개발지수 1990년 1위→2025년 23위 ▲IMD 국제 경쟁력 순위 1989년 1위→2025년 35위 ▲국방비 지출 순위 1995년 2위→2023년 10위 ▲사회보장 혜택 비용(국민소득 비율) 1970년 3조5000억엔(5.7%)→2015년 114조9000억엔(29.5%) ▲가계 소득 1994년 505만엔→2019년 374만엔 등을 나열했다.
글쓴이가 잃어버린 30년의 원흉을 넷우익으로 지목한 것은 이들이 과거 일본의 식민지배를 미화하거나 평화헌법 개정과 일본의 재무장 등을 내세우며 자민당 내 보수 파벌이나 우경화된 정치 세력을 지지했기 때문이다. 즉 넷우익이 자민당을 지지했고, 이로 인해 득세한 자민당이 일본 추락을 몰고 왔다는 논리다.
과거와 달리 글에는 공감하는 목소리가 컸다. ‘기민(弃民·국가가 국민을 버림)’이라는 표현이 등장할 정도로 일본의 현재에 실망한 일본 청년들의 분위기를 엿볼 수 있다.
“넷우익은 반역자”
“우리에게도 넷우익을 설득하지 못한 것에 대한 책임이 있다”
“책임지고 싶다면 자민당에 투표하지 마세요. 잃어버린 30년을 계속 선택한 사람들이 있으니 지금 이렇게 되지 않았나”
“자민당에 투표하지 않은 사람들만 돌을 던져라”
일부 반박 의견도 있었다. 1980~90년대 일본은 너무나 대단했기 때문에 오히려 지금이 정상이라는 댓글과 “그럼 중국이나 한국에 살고 싶나요? 미국? 유럽? 전부 아니죠. 일본은 단점이 있지만 사회인프라 및 공공 안전이 최고죠”라는 의견이 올라왔다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
