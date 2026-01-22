시사 전체기사

경찰 출석한 김병기 의원 배우자 이 모씨

입력:2026-01-22 14:31
공유하기
글자 크기 조정

김병기 의원의 배우자 이 모 씨가 22일 서울 마포구 서울경찰청 광역수사대에 피의자 신분으로 출석하고 있다.

최현규 기자 frosted@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
故이병철 떠올린 후덕죽…“내 음식 먹더니 폐업 지시 철회”
신생아 살해 부모 범행 도운 의사 ‘징역3년’
이정후, LA공항서 일시 구금…서류 누락 문제
차은우, 母 법인으로 200억 탈세 의혹…“적극 소명”
‘계엄군 맞선 국민’ 5초간 침묵한 판사… 인터넷 울컥
‘두쫀쿠’ 유행에 재료 판매량 폭증…웃돈 거래까지
세계 1호 ‘AI 기본법’ 시행… AI 생성물 워터마크 의무화
[관가뒷담] 건건이 반기드는 민주노총에… 얼굴 붉힌 노동부
국민일보 신문구독