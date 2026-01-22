‘경기도 간병 SOS 프로젝트’ 올해 16개 시·군서 시행…전국 광역단체 최초
경기도는 전국 광역자치단체 최초로 추진 중인 저소득 노인 간병비 지원사업인 ‘간병 SOS 프로젝트’를 올해 16개 시·군에서 시행한다고 22일 밝혔다.
시행 첫 해인 지난해 화성·평택·의왕·시흥·양평·안성·과천·가평·광명·광주·남양주·동두천·여주·연천·이천시 등 15개 시·군에서 올해부터는 포천시가 추가로 참여해 16개 시·군으로 확대 운영된다.
초고령사회 진입에 따른 간병 부담 문제에 선제적으로 대응하기 위해 시행되고 있는 간병 SOS 프로젝트는 65세 이상 저소득층 노인을 대상으로 연간 최대 120만원의 간병비를 지원한다. 지급 횟수나 회당 지급 금액은 제한이 없다. 지원 대상은 도내 기초생활수급자(생계·의료·주거) 또는 차상위계층 중 상해나 질병으로 병원급 의료기관 이상에 입원해 간병서비스를 이용한 경우다.
지난해 1346건의 간병비 지원이 이뤄지며 현장 체감도가 높은 돌봄정책으로 자리매김했다는 분석이다.
경기복지재단의 간병 SOS 프로젝트 현황 분석 연구(지난해 11월 30일 기준·994건 분석)에 따르면 지원 대상자의 연령은 80대가 42.1%로 가장 많았다. 이어 70대 33.7%, 90대 이상 12.2%, 60대 12.0% 순으로 나타났다.
지원 금액별로는 100만원 초과 지원이 65.1%로 가장 높은 비중을 차지했으며, 50만~100만원 21.4%, 50만 원 이하 13.5%로 나타났다.
지원 대상 자격별로는 생계급여 수급자가 74.4%로 대부분을 차지했다.
박미정 경기도 노인복지과장은 “간병 SOS 프로젝트는 단순한 비용 지원을 넘어 가족 간병으로 인한 경제적·신체적·정신적 부담을 완화하는 정책”이라며 “경기복지재단 연구 결과를 토대로 계속해서 더 많은 도민이 체감할 수 있도록 시·군과 협의를 하겠다”고 말했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
