전손 외제차 고쳐서 고의사고…전 보험사 직원 등 8명 송치
고가의 외제차량으로 가짜 교통사고를 낸 뒤 억대의 보험금을 받아 챙긴 보험사기단이 검찰에 넘겨졌다.
대전경찰청 교통조사계는 보험사기방지특별법 위반 혐의로 전직 보험사 직원 40대 A씨 등 8명을 불구속 송치했다고 22일 밝혔다.
이들은 고의로 교통사고를 낸 뒤 전손처리를 하는 수법으로 2019년 9월부터 2024년 5월까지 5차례에 걸쳐 3억원의 보험금을 받아 챙긴 혐의를 받고 있다.
경찰에 따르면 전직 보험사 직원이었던 A씨는 보험사 보상 업무 경력과 자동차 수리 경력을 범행에 활용하기로 마음 먹었다.
자신이 운영하는 업체를 통해 공범들을 모집한 그는 교통사고로 전손 처리된 고가의 외제차량을 경매로 낙찰받은 뒤 외형만 부분적으로 수리했다.
이후 수리된 차량을 CCTV가 없는 도로 등에 옮겨놓고 공범들에게 고의사고를 내도록 유도해 전손처리비·보험금 등을 타냈다.
경찰조사결과 이들은 보험사의 의심을 피하기 위해 경기도와 대전, 충남 지역을 돌아다니면서 5년간 단 5건의 범행만을 저질렀던 것으로 드러났다.
경찰 관계자는 “보험금 누수에 따른 시민들의 피해를 막기 위해 앞으로도 보험금 편취 사건에 적극적으로 대처하겠다”고 말했다.
