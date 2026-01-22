이정후, LA공항서 일시 구금…서류 누락 문제

미국 프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 21일 인천국제공항 제2터미널에서 팬들에게 사인을 해주고 있다. 연합뉴스

미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠의 선수 이정후가 미국 로스앤젤레스(LA) 국제공항에서 일시 구금됐다가 풀려나는 해프닝이 벌어졌다.

미국 프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 21일 인천국제공항 제2터미널에서 출국 전 인터뷰를 하고 있다. 연합뉴스