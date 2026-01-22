시사 전체기사

이정후, LA공항서 일시 구금…서류 누락 문제

입력:2026-01-22 13:53
미국 프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 21일 인천국제공항 제2터미널에서 팬들에게 사인을 해주고 있다. 연합뉴스

미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠의 선수 이정후가 미국 로스앤젤레스(LA) 국제공항에서 일시 구금됐다가 풀려나는 해프닝이 벌어졌다.

CBS뉴스 등 미 언론에 따르면 이정후는 인천국제공항을 출발해 21일(현지시간) LA 국제공항에 도착했는데, 입국 과정에서 서류 누락 문제로 공항에 한때 억류됐다.
미국 프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 21일 인천국제공항 제2터미널에서 출국 전 인터뷰를 하고 있다. 연합뉴스

이정후는 이후 샌프란시스코가 지역구인 민주당 낸시 펠로시 하원의원 등과 자이언츠 구단의 노력으로 약 1시간 만에 풀려났다.

자이언츠 구단 대변인은 “이정후가 서류 이슈로 인해 입국 절차상 잠시 문제를 겪은 후 구금에서 풀려났다”며 “관계 당국은 이 문제를 신속하고 명확하게 정리했으며 이후 입국해도 된다는 승인을 받았다”고 전했다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

