이정후, LA공항서 일시 구금…서류 누락 문제
미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠의 선수 이정후가 미국 로스앤젤레스(LA) 국제공항에서 일시 구금됐다가 풀려나는 해프닝이 벌어졌다.
CBS뉴스 등 미 언론에 따르면 이정후는 인천국제공항을 출발해 21일(현지시간) LA 국제공항에 도착했는데, 입국 과정에서 서류 누락 문제로 공항에 한때 억류됐다.
이정후는 이후 샌프란시스코가 지역구인 민주당 낸시 펠로시 하원의원 등과 자이언츠 구단의 노력으로 약 1시간 만에 풀려났다.
자이언츠 구단 대변인은 “이정후가 서류 이슈로 인해 입국 절차상 잠시 문제를 겪은 후 구금에서 풀려났다”며 “관계 당국은 이 문제를 신속하고 명확하게 정리했으며 이후 입국해도 된다는 승인을 받았다”고 전했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
