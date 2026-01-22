청주시, 정보보호 전담팀 출범
사이버 침해 예방 등 업무
충북 청주시는 정보보호 강화를 위해 전담 조직인 '정보보호팀'을 오는 23일 공식 출범한다고 22일 밝혔다.
이는 지난해 청주랜드 누리집 개인정보 유출 사건과 국내 대형 통신사들의 잇따른 개인정보 유출 사고로 공공과 민간 전반에서 정보보호의 중요성이 부각된 데 따른 조처다.
정보보호팀은 앞으로 정보보안 및 개인정보 보호 정책 수립, 사이버 침해사고 예방·대응 및 사고 처리, 정보보안 관리 실태 점검, 개인정보 취급 실태 관리, 개인정보보호 및 보안 교육 등의 업무를 수행한다.
또 중앙정부 정보보호 정책과 연계해 보안 관리 수준을 단계적으로 높이고, 정기적인 보안 점검과 모의훈련을 통해 재발 방지에 주력할 방침이다.
시 관계자는 “정보보호팀 출범을 계기로 보안 취약 요소를 사전에 점검하고 침해사고 발생 시 체계적으로 대응할 수 있는 기반을 마련하겠다”고 말했다.
