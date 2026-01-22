설악산에서 즐기는 겨울…백담 눈꽃축제 24일 개막
설악산 내설악에 자리한 강원도 인제군 백담마을에서 24일부터 다음 달 1일까지 2026 설악산 백담 눈꽃축제가 열린다. 설악산의 수려한 설경을 배경으로 열리는 겨울 축제다.
축제 기간 눈·얼음 썰매, 연날리기, 팽이치기, 제기차기 등 전통놀이를 즐길 수 있다. 연·팽이 꾸미기 등 실내 공예 체험, 지역 먹거리 장터와 눈·얼음 조형물 전시 등이 상시 운영된다.
개막 첫 주말에는 백담 겨울 가족 스테이지에서 드럼·기타 동호회 공연, 버스킹 무대, 마술 공연, 인형극 등이 펼쳐진다.
얼음축구 대회와 눈사람 만들기 대회 등 백담 겨울 운동회가 열려 축제에 재미를 더한다.
얼음 랜턴 만들기, 얼음 그림 그리기 등 겨울 예술 체험, LED 불빛 퍼포먼스, 난타 공연이 어우러진 겨울빛 퍼포먼스 쇼도 예정돼 있다.
이 축제는 백담마을 주민들이 내설악 관광자원과 연계한 새로운 겨울 관광 콘텐츠를 만들고자 올해 처음으로 마련한 행사다.
백담마을 관계자는 22일 “백담의 아름다운 설경을 배경으로 가족이 함께 즐길 수 있는 겨울 축제를 마련했다”며 “축제 기간 안전하고 편안하게 다양한 체험 프로그램을 즐길 수 있도록 최선을 다해 축제를 준비하겠다”고 말했다.
인제=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
