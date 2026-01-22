산림청 “전남 광양·부산 기장 산불 주불 진화 완료”

22일 전남 광양시 옥곡면에서 소방헬기가 산불 진화 작업하고 있다. 연합뉴스

산림당국은 진화장비 108대, 진화인력 997명을 투입해 불을 끄는 한편 날이 밝자 산불진화헬기 25대를 투입해 큰 불을 껐다.

산림당국은 진화장비 91대, 진화인력 452명을 투입해 진화한데 이어 일출과 동시에 산불진화헬기 15대를 투입해 불을 껐다.

각 지역의 주불이 진화됨에 따라 산림당국은 잔불정리 및 뒷불감시 체제로 전환했다. 향후 산불감시 감식반의 현장 조사를 거쳐 정확한 산불발생 원인과 피해 면적을 조사할 예정이다.