산림청 “전남 광양·부산 기장 산불 주불 진화 완료”
전날 전남 광양시와 부산 기장군에서 각각 발생한 산불의 주불 진화가 완료됐다.
산림청 중앙사고수습본부는 전날 오후 3시31분 광양시 옥곡면 묵백리 야산에서 발생한 산불의 주불을 22일 오전 10시30분 진화했다고 밝혔다. 산불이 발생한 지 18시간59분만이다. 산불영향구역은 총 49㏊다.
이번 산불은 주택화재 비화로 발생했다. 진화작업이 야간까지 이어지면서 산림당국은 진화장비 108대, 진화인력 997명을 투입해 불을 끄는 한편 날이 밝자 산불진화헬기 25대를 투입해 큰 불을 껐다.
야간 비행이 가능한 수리온 헬기가 처음으로 야간 산불화선 파악에 투입되면서 진화작업의 효율성이 향상됐다.
전날 오후 8시23분쯤 부산 기장군 기장읍 청강리에서 발생한 산불 역시 13시간37분만인 이날 오전 10시쯤 주불 진화를 마쳤다. 산불영향구역은 총 13㏊다.
이 산불은 공장화재 비화로 발생했다. 산림당국은 진화장비 91대, 진화인력 452명을 투입해 진화한데 이어 일출과 동시에 산불진화헬기 15대를 투입해 불을 껐다.
각 지역의 주불이 진화됨에 따라 산림당국은 잔불정리 및 뒷불감시 체제로 전환했다. 향후 산불감시 감식반의 현장 조사를 거쳐 정확한 산불발생 원인과 피해 면적을 조사할 예정이다.
산림청 관계자는 “감식을 통해 발생원인 및 피해면적, 재산피해 등을 조사할 계획”이라고 말했다.
