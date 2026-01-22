충남도, 어린이 안전 환경 조성에 110억원 투입
충남도는 22일 어린이들이 안전하게 성장할 수 있는 환경을 조성하기 위해 올해 110억원을 투입한다고 밝혔다.
어린이 교통안전과 식품안전, 환경안전, 시설안전, 안전교육, 돌봄 등 7개 분야 60개 세부과제를 추진한다.
아동안전지킴이집과 어린이 보호구역을 지난해보다 각각 18곳, 12곳 확대하고, 체험형 안전교육을 늘릴 계획이다.
또 365일 24시간 아동돌봄 거점센터와 힘쎈충남 마을돌봄터를 각각 2곳, 4곳 확대해 돌봄 공백을 줄일 예정이다.
시·군, 교육청, 경찰서, 민간단체 등과 연계해 유괴방지·아동학대 예방 캠페인, 호신용 경보기 등 안전물품 보급도 추진한다.
도 관계자는 “어린이안전은 아무리 강조해도 지나치지 않는 최우선 가치”라며 “어린이가 안전한 충남을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사