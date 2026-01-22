울산시 70세 이상 시내버스 무료

시는 이날 오전 울주군 청량읍 덕하공영차고지에서 버스조합 관계자들과 함께 ‘어르신 교통카드 결제체계 시연회’를 열고 시스템 정상 작동 여부를 확인했다.

이와 함께 버스운송사업조합과 협력하여 승무원 등 운수종사자를 대상으로 무료 이용 안내 및 응대 교육을 실시했다.

이번 정책은 어르신들의 교통복지 향상과 이동권 보장을 위해 추진됐다.

기존 75세 이상에게 제공되던 무료 혜택이 70세 이상으로 확대됨에 따라, 수혜 대상자는 기존 6만 6000명에서 11만 9000명으로 약 5만 3000명 늘어난다.

무료 이용 한도는 매월 60회이며, 환승 횟수는 한도에 포함되지 않아 넉넉한 이용이 가능하다.