르노코리아, 부산공장서 ‘르노 필랑트’ 양산 개시
글로벌 플래그십 크로스오버 1호차 생산
하이브리드 E-Tech 탑재… 3월 고객 인도
전량 부산공장 생산, 글로벌 시장 공급
르노코리아가 부산공장에서 글로벌 플래그십 크로스오버 모델 ‘르노 필랑트(Renault FILANTE)’의 양산을 시작했다. 부산공장 생산을 통해 글로벌 전략 모델을 공급한다는 점에서 의미가 크다는 평가다.
르노코리아는 지난 21일 부산공장에서 필랑트 양산 개시와 함께 1호차 생산 기념행사를 개최했다고 22일 밝혔다. 이날 행사에는 김기석 르노코리아 제조본부장과 박종규 노조위원장이 함께 참석해 임직원들을 격려하는 등 노사 화합 프로그램도 함께 열었다.
필랑트는 르노가 글로벌 플래그십 모델로 새롭게 선보이는 차량으로, 세단과 SUV의 장점을 결합한 크로스오버 스타일이 특징이다. 전면에는 일루미네이티드 시그니처 로장주 로고와 그릴 라이팅을 적용해 역동적인 이미지를 강조했으며, 실내는 프리미엄 테크 라운지 콘셉트를 바탕으로 디자인됐다. 헤드레스트 일체형 ‘퍼스트 클래스 라운지 시트’를 적용해 동급 최고 수준의 안락함을 제공한다는 것이 르노 측의 설명이다.
파워트레인은 하이브리드 E-Tech 시스템을 탑재해 시스템 최고 출력 250마력을 발휘한다. 전 트림에 액티브 노이즈 캔슬레이션(ANC)을 기본 적용해 주행 정숙성을 높였고, 조수석까지 확장된 ‘오픈알(openR) 파노라마 스크린’을 통해 인공지능(AI) 기반 커넥티비티 서비스를 제공한다. 최대 34가지 첨단 주행 보조 및 안전 기능도 탑재됐다.
르노코리아는 필랑트 구매 고객을 위한 ‘R:assure 프리미엄 케어 솔루션’을 마련해 차량 관리 서비스를 강화했다. 판매 가격은 개별소비세 인하와 친환경차 세제 혜택 적용 기준으로 4331만9000원부터 4971만9000원이다. 1955대 한정 판매되는 런칭 에디션 ‘에스프리 알핀 1955’는 5218만9000원에 책정됐다. 다만 필랑트는 현재 친환경차 정부 승인 절차가 진행 중으로, 세제 혜택은 승인 완료 이후 적용될 예정이다.
현재 전국 르노코리아 판매점에서 필랑트 계약이 진행 중이며, 전시차는 2월 중 순차 입고될 예정이다. 전량 부산공장에서 생산되는 필랑트의 고객 인도는 3월부터 시작된다. 필랑트 테크노 트림은 오는 3분기 출시 예정이다.
