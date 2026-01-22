시사 전체기사

파크 하얏트 부산, 개관 13주년… 기념 프로모션 선보여

입력:2026-01-22 12:35
공유하기
글자 크기 조정

파크 하얏트 부산이 다음 달 18일 개관 13주년을 맞아 고객 감사의 의미를 담은 기념 프로모션을 선보인다.

파크 하얏트 부산은 13주년을 기념해 객실 패키지 ‘스테이 & 셀레브레이트’를 출시했다고 22일 밝혔다. 해당 패키지는 일일 요금에 5만원을 추가하면 호텔 내 식음 업장에서 사용할 수 있는 20만원 상당의 식음 크레딧을 제공한다. 숙박과 미식을 함께 즐길 수 있는 구성으로, 기념일 여행이나 휴식을 계획하는 고객을 겨냥했다.

패키지 이용 고객에게는 스테이크 & 시푸드 그릴 레스토랑 ‘다이닝룸’을 비롯해 이탈리안 레스토랑 ‘리빙룸’, ‘리빙룸 바’, ‘라운지’, 페이스트리 부티크 ‘파티세리’ 등에서 사용할 수 있는 20만원 식음 크레딧이다. 다만 룸서비스와 리테일 상품에는 사용이 제한된다. 레이트 체크아웃은 객실 상황에 따라 제공된다.

추가 혜택도 마련됐다. 월요일부터 목요일 사이 체크인하는 고객은 객실 상황에 따라 무료 객실 업그레이드 혜택을 받을 수 있으며(프리미엄 스위트 제외), 개관 13주년 당일 체크인 고객에게는 한정판 마그넷을 증정한다.

개관일을 기념한 식음 프로모션도 함께 진행된다. 내달 18일부터 24일까지 ‘다이닝룸’에서는 기존 17만원에 제공되던 디너 6코스를 선착순 100명에 한해 1인 13만원의 특별가로 제공한다. 이용 시간은 오후 5시 30분부터 오후 10시까지다.

‘스테이 & 셀레브레이트’ 패키지는 다음 달 28일까지 예약할 수 있으며, 투숙 기간은 오는 3월 31일까지다. 사전 예약이 필요하며 객실 상황에 따라 이용이 제한될 수 있다. 도착일 기준 2일 전까지는 무료 취소가 가능하고, 이후 취소 시에는 1박 요금이 부과된다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
874
정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
故이병철 떠올린 후덕죽…“내 음식 먹더니 폐업 지시 철회”
노래와 여행 좋아하던 60대 엄마…3명 살리고 하늘로[아살세]
‘계엄군 맞선 국민’ 5초간 침묵한 판사… 인터넷 울컥
이창동 신작, 손예진 ‘스캔들’에 ‘흑백요리사3’까지 호화 상차림
무기력한 한일전… AG 4연패 도전 비상
김범수·조상우·홍건희… 기아, 불펜 싹쓸이
‘두쫀쿠’ 유행에 재료 판매량 폭증…웃돈 거래까지
세계 1호 ‘AI 기본법’ 시행… AI 생성물 워터마크 의무화
국민일보 신문구독