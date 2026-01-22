파크 하얏트 부산, 개관 13주년… 기념 프로모션 선보여
파크 하얏트 부산이 다음 달 18일 개관 13주년을 맞아 고객 감사의 의미를 담은 기념 프로모션을 선보인다.
파크 하얏트 부산은 13주년을 기념해 객실 패키지 ‘스테이 & 셀레브레이트’를 출시했다고 22일 밝혔다. 해당 패키지는 일일 요금에 5만원을 추가하면 호텔 내 식음 업장에서 사용할 수 있는 20만원 상당의 식음 크레딧을 제공한다. 숙박과 미식을 함께 즐길 수 있는 구성으로, 기념일 여행이나 휴식을 계획하는 고객을 겨냥했다.
패키지 이용 고객에게는 스테이크 & 시푸드 그릴 레스토랑 ‘다이닝룸’을 비롯해 이탈리안 레스토랑 ‘리빙룸’, ‘리빙룸 바’, ‘라운지’, 페이스트리 부티크 ‘파티세리’ 등에서 사용할 수 있는 20만원 식음 크레딧이다. 다만 룸서비스와 리테일 상품에는 사용이 제한된다. 레이트 체크아웃은 객실 상황에 따라 제공된다.
추가 혜택도 마련됐다. 월요일부터 목요일 사이 체크인하는 고객은 객실 상황에 따라 무료 객실 업그레이드 혜택을 받을 수 있으며(프리미엄 스위트 제외), 개관 13주년 당일 체크인 고객에게는 한정판 마그넷을 증정한다.
개관일을 기념한 식음 프로모션도 함께 진행된다. 내달 18일부터 24일까지 ‘다이닝룸’에서는 기존 17만원에 제공되던 디너 6코스를 선착순 100명에 한해 1인 13만원의 특별가로 제공한다. 이용 시간은 오후 5시 30분부터 오후 10시까지다.
‘스테이 & 셀레브레이트’ 패키지는 다음 달 28일까지 예약할 수 있으며, 투숙 기간은 오는 3월 31일까지다. 사전 예약이 필요하며 객실 상황에 따라 이용이 제한될 수 있다. 도착일 기준 2일 전까지는 무료 취소가 가능하고, 이후 취소 시에는 1박 요금이 부과된다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사