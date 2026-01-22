영양 자작나무숲…“단순한 숲을 넘어 미래까지 바꿀 소중한 보석”

영양군, 자작나무숲 권역 ‘국립 치유의 숲’과 ‘산촌명품화’로 글로벌 관광지 조성

영양 자작나무숲은 30년 넘는 시간 동안 나무가 자연 상태로 자라 울창한 숲을 이루었으며 그 가치를 인정받아 산림청 선정 ‘국유림 명품 숲’으로 확고히 자리 잡았다. 영양군 제공



차가운 공기를 마시며 맑은 계곡을 따라 걷다 보면 눈이 소복이 내려앉은 자작나무들이 빽빽하게 들어선 숲이 모습을 드러낸다. 고요한 숲속에 간간이 울려 퍼지는 새소리만 겨울의 정적을 깨우는 이곳은 경북 영양군의 대표 산림 관광지 영양 자작나무숲이다.



이 숲은 지난 1993년 약 30.6㏊ 면적에 식재된 자작나무가 30년 넘는 시간 동안 자연 상태로 자라 울창한 숲을 이루었으며 그 가치를 인정받아 산림청 선정 ‘국유림 명품 숲’으로 확고히 자리 잡았다.



영양군은 날로 늘어나는 관광객의 편의를 위해 자작나무숲 일대에 대대적인 인프라 확충에 나섰다. 최근에는 사업비 54억원을 투입한 ‘자작나무숲 힐링허브 조성사업’을 통해 힐링센터와 대규모 주차장을 완비하고 관광객을 맞을 준비를 마쳤다.



교통 약자를 배려한 친환경 전기차 운영은 숲으로 향하는 길을 더욱 가볍게 만들었으며 완만하게 이어진 숲길은 산책과 산림욕에 최적화돼 가족 단위 방문객은 물론 연인과 혼행족까지 누구나 부담 없이 자연을 만끽할 수 있다.



겨울이면 눈으로 덮인 숲은 한 폭의 설경을 이루며 바쁜 일상과 마음속 근심까지도 잠시 내려놓게 하는 깊은 쉼을 선사한다.



영양 자작나무숲의 미래는 더욱 밝다. 군은 산림청과 협력해 75억원 규모의 ‘국립 영양 자작누리 치유의 숲’ 조성을 추진 중이다. ‘고요의 정원’, ‘감각의 숲’, ‘숨결의 길’ 등 테마별 치유 공간은 영양을 대한민국 최고의 산림 휴양지로 거듭나게 할 전망이다.



군은 또 125억원 규모의 ‘자작누리 산촌명품화 사업’을 통해 산촌활력센터, 숲오피스, 특화거리 등을 조성해 단순 관람을 넘어 머무르고 일하며 즐기는 ‘체류형 관광 거점’으로 육성한다는 복안이다.



지역 주민과의 상생 또한 핵심 과제다. 유휴 산림자원을 활용한 ‘임산물 카페’는 이미 지역 역량 강화와 특화 식품 개발의 거점으로 활용되고 있다. 군은 향후 스카이워크와 하강 레포츠 시설 등 ‘산림휴양 레포츠시설’을 추가로 조성해 가족 단위 방문객에게 더욱 역동적인 체험을 선사할 계획이다.



영양군 관계자는 “자작나무숲은 단순한 숲을 넘어 영양의 미래를 바꿀 소중한 보석”이라며 “그동안 일궈온 변화의 성과 위에 국립기관 유치와 산촌 활성화 사업을 차질 없이 더해 자연이 주는 감동이 군민의 소득과 행복으로 이어지는 세계적인 명품 숲으로 키워나가겠다”고 밝혔다.



영양=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 차가운 공기를 마시며 맑은 계곡을 따라 걷다 보면 눈이 소복이 내려앉은 자작나무들이 빽빽하게 들어선 숲이 모습을 드러낸다. 고요한 숲속에 간간이 울려 퍼지는 새소리만 겨울의 정적을 깨우는 이곳은 경북 영양군의 대표 산림 관광지 영양 자작나무숲이다.이 숲은 지난 1993년 약 30.6㏊ 면적에 식재된 자작나무가 30년 넘는 시간 동안 자연 상태로 자라 울창한 숲을 이루었으며 그 가치를 인정받아 산림청 선정 ‘국유림 명품 숲’으로 확고히 자리 잡았다.영양군은 날로 늘어나는 관광객의 편의를 위해 자작나무숲 일대에 대대적인 인프라 확충에 나섰다. 최근에는 사업비 54억원을 투입한 ‘자작나무숲 힐링허브 조성사업’을 통해 힐링센터와 대규모 주차장을 완비하고 관광객을 맞을 준비를 마쳤다.교통 약자를 배려한 친환경 전기차 운영은 숲으로 향하는 길을 더욱 가볍게 만들었으며 완만하게 이어진 숲길은 산책과 산림욕에 최적화돼 가족 단위 방문객은 물론 연인과 혼행족까지 누구나 부담 없이 자연을 만끽할 수 있다.겨울이면 눈으로 덮인 숲은 한 폭의 설경을 이루며 바쁜 일상과 마음속 근심까지도 잠시 내려놓게 하는 깊은 쉼을 선사한다.영양 자작나무숲의 미래는 더욱 밝다. 군은 산림청과 협력해 75억원 규모의 ‘국립 영양 자작누리 치유의 숲’ 조성을 추진 중이다. ‘고요의 정원’, ‘감각의 숲’, ‘숨결의 길’ 등 테마별 치유 공간은 영양을 대한민국 최고의 산림 휴양지로 거듭나게 할 전망이다.군은 또 125억원 규모의 ‘자작누리 산촌명품화 사업’을 통해 산촌활력센터, 숲오피스, 특화거리 등을 조성해 단순 관람을 넘어 머무르고 일하며 즐기는 ‘체류형 관광 거점’으로 육성한다는 복안이다.지역 주민과의 상생 또한 핵심 과제다. 유휴 산림자원을 활용한 ‘임산물 카페’는 이미 지역 역량 강화와 특화 식품 개발의 거점으로 활용되고 있다. 군은 향후 스카이워크와 하강 레포츠 시설 등 ‘산림휴양 레포츠시설’을 추가로 조성해 가족 단위 방문객에게 더욱 역동적인 체험을 선사할 계획이다.영양군 관계자는 “자작나무숲은 단순한 숲을 넘어 영양의 미래를 바꿀 소중한 보석”이라며 “그동안 일궈온 변화의 성과 위에 국립기관 유치와 산촌 활성화 사업을 차질 없이 더해 자연이 주는 감동이 군민의 소득과 행복으로 이어지는 세계적인 명품 숲으로 키워나가겠다”고 밝혔다.영양=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지