경인여대, AI 직업교육 체계 구축·확립 위한 업무협약
경인여자대학교는 지난 19일 본교 20주년기념관 경인누리마루에서 인공지능(AI) 시대를 선도할 미래 인재 양성을 위해 한국인공지능융합기술학회와 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다. 이번 협약은 혁신지원사업의 하나로 AI 미래 인재의 기초 소양을 강화하고 산학 네트워크를 형성해 대학의 AI 역량을 한층 높이고자 마련됐다.
협약식에는 경인여대 육동인 총장, 오주영 기획처장, 정철민 교무처장, 고훈준 AI정보융합계열장이 참석했다. 학회 측에서는 박준모 회장, 정호일 수석부회장, 안해리 학술위원장, 박승보 윤리위원장 등이 참석해 자리를 빛냈다.
양 기관은 이번 협약을 통해 ▲미래 사회 수요를 반영한 AI 관련 커리큘럼 고도화 및 신규 교육 프로그램 개발 ▲양 기관의 인적·물적 자원을 활용한 교육 프로그램 운영 ▲최신 기술 트렌드 공유 ▲AI 관련 컨퍼런스, 전시회, 경진대회 공동 개최 등 폭넓은 분야에서 상호 협력하기로 뜻을 모았다.
박 회장은 “우리나라 여성 교육의 산실인 경인여대와 함께 AI 융합 기술의 저변을 넓히게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “학회가 보유한 전문 네트워크와 최신 기술 인프라를 적극 지원해 학생들이 실질적인 AI 활용 능력을 갖춘 전문가로 성장할 수 있도록 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.
육 총장은 “이번 협약을 통해 우리 학생들이 급변하는 AI 기술 트렌드를 빠르게 익히고 실무 역량을 갖춘 AI 융합 인재로 거듭날 수 있는 토대를 마련했다”며 “한국인공지능융합기술학회와의 유기적인 협력을 통해 AI 선도 대학으로서의 위상을 공고히 하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
