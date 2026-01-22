경인여대, AI 직업교육 체계 구축·확립 위한 업무협약

AI 직업교육 체계 구축·확립 위한 업무협약식. 경인여대 제공

협약식에는 경인여대 육동인 총장, 오주영 기획처장, 정철민 교무처장, 고훈준 AI정보융합계열장이 참석했다. 학회 측에서는 박준모 회장, 정호일 수석부회장, 안해리 학술위원장, 박승보 윤리위원장 등이 참석해 자리를 빛냈다.