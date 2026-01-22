시사 전체기사

박근혜 “단식 중단해달라”…장동혁, 단식 8일째 병원 후송

입력:2026-01-22 11:57
수정:2026-01-22 13:05
공유하기
글자 크기 조정
박근혜 전 대통령이 22일 국회 로텐더홀 단식 농성장에서 통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 여드레째 단식 중인 국민의힘 장동혁 대표를 방문해 대화하고 있다. 연합뉴스

박근혜 전 대통령이 국회 본관 로텐더홀에서 8일째 단식 투쟁 중인 장동혁 국민의힘 대표를 찾았다.

박 전 대통령은 22일 오전 11시20분쯤 장 대표를 만나 “물과 소금만 드시면서 단식하신다는 말을 들어서 많은 걱정을 했다”고 말했다.

그는 “생각이 조금씩 다를 순 있겠지만 정치인으로서 옳다고 생각한 것에 대해서 목숨을 건 투쟁을 한 것, 이 점에 대해서 국민께서는 대표님의 진정성을 인정할 것”이라며 “이 자리에서 단식을 그만두겠다고 약속해주셨으면 한다”고 당부했다.

장 대표는 묵묵히 두 손을 모으고 박 전 대통령의 이야기를 듣다 “그렇게 하겠다”고 답했다.
통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 여드레째 단식을 이어가던 장동혁 국민의힘 대표가 22일 건강 악화로 국회에서 병원으로 이송되는 동안 지지자들이 응원하고 있다. 연합뉴스

이후 장 대표는 단식 농성을 해온 국회 로텐더홀에서 휠체어를 타고 입장 발표를 한 뒤 본청 앞에 대기 중이던 구급차를 타고 양지병원으로 이송됐다.

장 대표는 “의원님들과 당협위원장님들, 당원동지들, 국민과 함께한 8일이었다”라며 “함께해 준 모든 분께 감사드린다. 응원하는 마음 잊지 않겠다”며 눈물을 글썽였다.

이어 “좀 더 길고 큰 싸움을 위해 오늘 단식을 중단한다”며 “그러나 부패한 이재명 정권과 민주당의 폭정을 향한 국민의 탄식은 오늘부터 들불처럼 타오를 것이다. 진정한 단식은 오늘부터가 시작”이라고 말했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
디지털뉴스부
백재연 기자
1012
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[속보] 코스피, 상승 출발해 사상 처음 5000선 돌파
‘계엄군 맞선 국민’ 5초간 침묵한 판사… 인터넷 울컥
‘국헌 문란·폭동’ 모두 인정… 尹 ‘내란우두머리’ 유죄 못피할 듯
애프터마켓서 급락했는데… 예측불가 코스피
국회 예방한 홍익표 신임 정무수석, ‘단식’ 장동혁은 외면
4000억 투자로 4조… 스페이스X로 주목받는 ‘야성의 투자자’
‘두쫀쿠’ 유행에 재료 판매량 폭증…웃돈 거래까지
세계 1호 ‘AI 기본법’ 시행… AI 생성물 워터마크 의무화
국민일보 신문구독