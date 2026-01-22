박근혜 “단식 중단해달라”…장동혁, 단식 8일째 병원 후송
박근혜 전 대통령이 국회 본관 로텐더홀에서 8일째 단식 투쟁 중인 장동혁 국민의힘 대표를 찾았다.
박 전 대통령은 22일 오전 11시20분쯤 장 대표를 만나 “물과 소금만 드시면서 단식하신다는 말을 들어서 많은 걱정을 했다”고 말했다.
그는 “생각이 조금씩 다를 순 있겠지만 정치인으로서 옳다고 생각한 것에 대해서 목숨을 건 투쟁을 한 것, 이 점에 대해서 국민께서는 대표님의 진정성을 인정할 것”이라며 “이 자리에서 단식을 그만두겠다고 약속해주셨으면 한다”고 당부했다.
장 대표는 묵묵히 두 손을 모으고 박 전 대통령의 이야기를 듣다 “그렇게 하겠다”고 답했다.
이후 장 대표는 단식 농성을 해온 국회 로텐더홀에서 휠체어를 타고 입장 발표를 한 뒤 본청 앞에 대기 중이던 구급차를 타고 양지병원으로 이송됐다.
장 대표는 “의원님들과 당협위원장님들, 당원동지들, 국민과 함께한 8일이었다”라며 “함께해 준 모든 분께 감사드린다. 응원하는 마음 잊지 않겠다”며 눈물을 글썽였다.
이어 “좀 더 길고 큰 싸움을 위해 오늘 단식을 중단한다”며 “그러나 부패한 이재명 정권과 민주당의 폭정을 향한 국민의 탄식은 오늘부터 들불처럼 타오를 것이다. 진정한 단식은 오늘부터가 시작”이라고 말했다.
