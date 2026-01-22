박근혜 “단식 중단해달라”…장동혁, 단식 8일째 병원 후송

박근혜 전 대통령이 22일 국회 로텐더홀 단식 농성장에서 통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 여드레째 단식 중인 국민의힘 장동혁 대표를 방문해 대화하고 있다. 연합뉴스

통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 여드레째 단식을 이어가던 장동혁 국민의힘 대표가 22일 건강 악화로 국회에서 병원으로 이송되는 동안 지지자들이 응원하고 있다. 연합뉴스

이후 장 대표는

단식 농성을 해온 국회 로텐더홀에서 휠체어를 타고 입장 발표를 한 뒤 본청 앞에 대기 중이던 구급차를 타고 양지병원으로 이송됐다.