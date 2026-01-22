영남대 교수팀, ‘암세포만 골라 죽이는 나노기술’ 개발했다

김종오·김정환 교수, 세포 내 이온 농도 조절해 정상 세포 손상 없이 암세포만 선택 제거

왼쪽부터 김종오, 김정환 교수. 영남대 제공



영남대는 약학부 김종오, 김정환 교수 연구팀이 정상 세포에는 손상을 주지 않으면서 암세포만 선택적으로 제거하는 혁신적인 나노기술 기반 면역항암 치료 전략을 제시했다고 22일 밝혔다.



연구진은 칼슘 이온 농도의 항상성 유지와 관련된 메커니즘의 교란을 통해 암세포를 사멸시킬 수 있다는 점에 주목했다.



기존 연구에서 나트륨 이온 농도를 함께 상승시켜 효과적으로 암세포 사멸을 유도할 수 있음이 밝혀졌지만, 나트륨의 높은 용해도로 인해 실제 주사 투여가 가능한 치료제로의 개발에는 여러 한계가 있었다.



연구팀이 개발한 나노플랫폼은 전신 투여 시 정상 조직에는 영향을 최소화하면서도 종양 미세환경에서만 반응해 칼슘과 나트륨 이온을 동시에 방출하도록 설계됐다. 혈류를 타고 순환하던 나노입자가 암 조직에 도달해 선택적으로 활성화되면, 암세포 내부의 이온 불균형을 유발하여 암세포 스스로 사멸하도록 유도하는 원리다.



이번 기술은 암세포를 직접 공격하는 데 그치지 않고, 체내 면역 시스템을 활성화해 항암 효과를 더욱 증폭시킨다는 점에서 주목받고 있다.



연구진은 종양 내에 집중적으로 전달된 칼슘과 나트륨 이온이 면역세포의 항암 작용을 촉진한다는 사실을 확인했으며 이는 기존 면역항암 치료의 효과를 높일 수 있는 새로운 가능성을 제시했다.



연구팀은 “이번 성과는 이온 조절이라는 새로운 접근을 통해 암 치료의 선택성과 안전성을 동시에 높일 수 있음을 입증한 연구”라며 “향후 면역항암 치료와 결합한 차세대 나노 항암 치료제로 발전할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.



이번 연구는 한국연구재단 기초연구사업(글로벌리더연구, 바이오의료기술, 우수신진 및 선도연구센터 지원사업)의 지원을 받아 수행됐다.



연구 성과는 자연과학 분야의 세계적 권위지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 온라인 최신호에 게재됐으며 논문명은 ‘Binary mineral nanoparticles enable intravascular delivery of metal ions to tumors for metalloimmunotherapy’이다.



경산=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 영남대는 약학부 김종오, 김정환 교수 연구팀이 정상 세포에는 손상을 주지 않으면서 암세포만 선택적으로 제거하는 혁신적인 나노기술 기반 면역항암 치료 전략을 제시했다고 22일 밝혔다.연구진은 칼슘 이온 농도의 항상성 유지와 관련된 메커니즘의 교란을 통해 암세포를 사멸시킬 수 있다는 점에 주목했다.기존 연구에서 나트륨 이온 농도를 함께 상승시켜 효과적으로 암세포 사멸을 유도할 수 있음이 밝혀졌지만, 나트륨의 높은 용해도로 인해 실제 주사 투여가 가능한 치료제로의 개발에는 여러 한계가 있었다.연구팀이 개발한 나노플랫폼은 전신 투여 시 정상 조직에는 영향을 최소화하면서도 종양 미세환경에서만 반응해 칼슘과 나트륨 이온을 동시에 방출하도록 설계됐다. 혈류를 타고 순환하던 나노입자가 암 조직에 도달해 선택적으로 활성화되면, 암세포 내부의 이온 불균형을 유발하여 암세포 스스로 사멸하도록 유도하는 원리다.이번 기술은 암세포를 직접 공격하는 데 그치지 않고, 체내 면역 시스템을 활성화해 항암 효과를 더욱 증폭시킨다는 점에서 주목받고 있다.연구진은 종양 내에 집중적으로 전달된 칼슘과 나트륨 이온이 면역세포의 항암 작용을 촉진한다는 사실을 확인했으며 이는 기존 면역항암 치료의 효과를 높일 수 있는 새로운 가능성을 제시했다.연구팀은 “이번 성과는 이온 조절이라는 새로운 접근을 통해 암 치료의 선택성과 안전성을 동시에 높일 수 있음을 입증한 연구”라며 “향후 면역항암 치료와 결합한 차세대 나노 항암 치료제로 발전할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.이번 연구는 한국연구재단 기초연구사업(글로벌리더연구, 바이오의료기술, 우수신진 및 선도연구센터 지원사업)의 지원을 받아 수행됐다.연구 성과는 자연과학 분야의 세계적 권위지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 온라인 최신호에 게재됐으며 논문명은 ‘Binary mineral nanoparticles enable intravascular delivery of metal ions to tumors for metalloimmunotherapy’이다.경산=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지