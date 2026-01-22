가천대 길병원, 비뇨기암 로봇수술 1600례 달성
가천대 길병원이 비뇨기암 로봇수술 1600례를 돌파하는 등 최첨단 로봇수술 분야에서 큰 성과를 보이고 있다.
길병원 로봇수술센터는 2020년부터 최근까지 전립선암 등 비뇨기암 로봇수술을 1600건 했다고 22일 밝혔다.
연도별로는 2024년 358건, 지난해 369건을 진행하는 등 연간 350건 이상을 집도하며 환자들의 수요 증가에 적극적으로 대처하고 수준 높은 임상 환경을 구축 중이다.
길병원은 비뇨기암 외에도 갑상선암, 자궁경부암, 난소암 등 부인암, 대장암, 유방암 등 다양한 분야의 암치료에 로봇수술을 폭넓게 활용하고 있다.
앞서 길병원은 2019년 4세대 최신 로봇수술기(다빈치 Xi)를 도입하고 로봇수술센터의 문을 열었다. 2023년에는 다빈치 Xi를 추가로 도입해 수술에 활발하게 사용하고 있다.
길병원이 보유한 최첨단 로봇수술기는 기존 복강경 대비 10배로 확대된 시야로 정밀도를 높이고 자유자재로 회전하는 로봇팔을 포함한 여러 기능을 탑재하고 있다. 이를 통해 최소한의 피부절개로 상처와 통증을 줄이고 사람의 손이 닿기 어려운 부위까지 세심하고 정밀하게 수술, 환자 합병증 발생 위험을 감소시키면서 입원 기간을 단축시키고 있다. 전립선암 등 비뇨기암의 경우는 복잡한 신체 구조로 로봇수술이 최적의 치료법으로 평가받고 있다.
특히 길병원은 기존 전립선암 로봇수술(C-RARP)에서 한 단계 나아가 부작용과 합병증을 획기적으로 줄이는 새로운 전립선암 로봇수술(RS-RARP)을 함으로써 환자 중심의 치료를 시행하고 있다. 전립선 앞쪽으로 접근하는 C-RARP은 수술 과정상 방광을 떨어뜨려 방광이 정상적인 해부학적 위치로부터 벗어나게 된다. 이에 따른 요실금, 서혜부 탈장 등의 부작용 위험도 상대적으로 높았다.
길병원 비뇨의학과 의료진들은 전립선 뒤쪽으로 접근하는 새로운 전립선암 로봇수술(RS-RARP)을 도입, 방광의 정상적인 해부학적 위치를 보존해 C-RARP보다 요실금 부작용 발생을 10분의 1로 줄였다. 리를 통해 요실금으로부터의 회복속도가 더 빠르고 서혜부 탈장 등의 부작용을 최소화함으로써 수술 이후 환자들의 만족도를 높였다.
김태범 길병원 로봇수술센터장은 “첨단 로봇수술기를 이용해 수술 후 회복 과정에서 환자들 삶의 질을 함께 높일 수 있는 수술 방법을 적극적으로 도입하고 환자 맞춤형 치료를 시행함으로써 환자들이 더욱 신뢰하고 안심할 수 있는 로봇수술센터로 운영해 나갈 것”이라고 말했다.
