가천대 길병원, 비뇨기암 로봇수술 1600례 달성

가천대 길병원 비뇨기암 로봇수술 1600례 돌파 기념사진. 길병원 제공

길병원 로봇수술센터는 2020년부터 최근까지 전립선암 등 비뇨기암 로봇수술을 1600건 했다고 22일 밝혔다.

길병원은 비뇨기암 외에도 갑상선암, 자궁경부암, 난소암 등 부인암, 대장암, 유방암 등 다양한 분야의 암치료에 로봇수술을 폭넓게 활용하고 있다.

앞서 길병원은 2019년 4세대 최신 로봇수술기(다빈치 Xi)를 도입하고 로봇수술센터의 문을 열었다. 2023년에는 다빈치 Xi를 추가로 도입해 수술에 활발하게 사용하고 있다.

길병원이 보유한 최첨단 로봇수술기는 기존 복강경 대비 10배로 확대된 시야로 정밀도를 높이고 자유자재로 회전하는 로봇팔을 포함한 여러 기능을 탑재하고 있다.

길병원 비뇨의학과 의료진들은 전립선 뒤쪽으로 접근하는 새로운 전립선암 로봇수술(RS-RARP)을 도입, 방광의 정상적인 해부학적 위치를 보존해

보다 요실금 부작용 발생을 10분의 1로 줄였다. 리를 통해 요실금으로부터의 회복속도가 더 빠르고 서혜부 탈장 등의 부작용을 최소화함으로써 수술 이후 환자들의 만족도를 높였다.