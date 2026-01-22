국민의힘 충남도의원 “정부 행정통합 지원안 반대”
국민의힘 충남도의회 의원들이 최근 정부가 발표한 행정통합 지원 방안에 대해 반대 입장을 밝혔다.
이들은 22일 충남도청에서 기자회견을 열고 “중앙정부가 예산을 배분하는 방식의 종속적 지방분권에 단호히 반대한다”며 “대전·충남 행정통합은 고도의 자치권과 실질적인 재정권 이양을 담아야 한다”고 말했다.
이어 “행정통합의 핵심은 중앙정부가 독점해 온 권한을 지방으로 이양하는 것”이라며 “정부와 민주당은 권한 이양에 대해 침묵한 채 ‘4년 한시적 재정지원’이라는 시혜적 인센티브만을 강조하고 있다”고 강조했다.
그러면서 “현재 72%대 28% 수준인 국세와 지방세 비율이 60%대 40% 정도가 돼야 지방자치가 활착할 수 있다”며 “예타 면제, 농업진흥지역 해제, 국가산단 지정 등에 대한 권한 이양 내용도 정부안에는 누락돼 있다”고 비판했다.
앞서 김민석 국무총리는 지난 16일 서울 종로구 정부서울청사 합동브리핑실에서 진행된 행정통합 인센티브 관련 브리핑에서 통합특별시에 연간 최대 5조원, 4년간 최대 20조원을 지원한다고 발표했다.
