박근혜 “훗날 위해 단식 중단해달라” 장동혁 “그렇게 하겠다”

입력:2026-01-22 11:48
수정:2026-01-22 11:51
박근혜 전 대통령이 장동혁 국민의힘 대표를 찾아 “국민께서 장 대표의 진정성을 인정할 것”이라며 단식 중단을 권유했다. 여권을 향해 ‘쌍특검’(통일교·공천헌금)을 촉구하며 단식투쟁 8일차에 접어든 “그렇게 하겠다”고 답했다.

박 전 대통령은 22일 사저가 있는 대구에서 상경해 국회에 있는 장 대표 단식 농성장을 찾았다. 박 전 대통령이 국회를 방문하는 건 2016년 12월 국회에서 탄핵 소추안이 가결된 이후 처음이다.

박 전 대통령은 장 대표를 만나 “물과 소금만 드시면서 단식을 한다는 말을 들어 많은 걱정을 했다”며 “계속 단식을 하게 되면 몸이 많이 상하게 돼서 회복이 어렵다고 생각한다”고 말했다.

박 전 대통령은 “정부여당이 이렇게 대표님의 단식에도 불구하고 아무런 반응을 하지 않는것은 정치도의상 있을 수 없는 일”이라며 “비록 장 대표가 요구한 통일교 특검, 그리고 공천 비리 특검을 정부여당이 받아주지 않아서 그럼 뭐 아무것도 얻지 못한 단식이 아니냐 이렇게 비난할 수도 있겠지만 절대 그렇지 않다”고 말했다.

박 전 대통령은 “생각이 조금씩 다를 수는 있겠지만 정치인으로서 옳다고 생각한 것에 대해 목숨을 건 투쟁을 한 것, 이 점에 대해서 국민께서는 대표의 진정성을 인정할 것”이라며 “앞으로도 여러가지, 더 많은 어려움이 있을 수 있다. 그러니 훗날을 위해서 오늘 단식을 멈추고 건강을 회복했으면 한다. 이 자리에서 단식을 그만두겠다 약속을 해달라”고 했다. 이에 장 대표는 “그렇게 하겠다”고 답했다.

박 전 대통령은 “오늘 멈추는 것으로 알겠다. 건강을 빨리 회복하면 다시 만날 날이 있을 것”이라고 말하고 자리를 떴다.

장 대표는 건강 악화로 이날 오전 열린 국민의힘 최고위원회의를 주재하지 못했다. 의사 출신의 서명옥 국민의힘 의원은 최고위 직전 기자들을 만나 “새벽부터 장 대표가 두세차례 흉통을 소호하고 의식이 반복해서 왔다 갔다 하고 있다”며 “현재 의식이 약간 흐려진 상태로 최고위 진행이 불가능하다”고 설명했다.

장 대표는 박 전 대통령 요청에 따라 단식을 중단할 것으로 알려졌다. 송언석 원내대표는 박 전 대통령의 방문 직후 소속 의원들에게 문자 공지를 통해 “잠시 후 장 대표를 병원으로 후송할 예정”이라며 “국민의힘은 장동혁 대표의 목숨 건 단식투쟁의 뜻을 이어 받아 쌍특검법 도입을 위한 강력한 투쟁을 전개해 나가겠다”고 밝혔다.

정우진 최수진 기자 uzi@kmib.co.kr

