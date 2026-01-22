전북 팁스(TIPS) 성과로 본 ‘민간 주도 창업 생태계’ 가속

팁스 선정 3년 새 10배 증가

민간 투자에서 기술창업까지 선순환 구축

전북특별자치도청사 전경. 전북도 제공

아울러 도내 정부출연연구기관과 연계한 ‘기획형 창업기업 육성 프로그램’을 새롭게 도입해 연구기관이 보유한 기술이 창업으로 이어지는 구조를 구축한다는 방침이다.