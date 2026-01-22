전북 팁스(TIPS) 성과로 본 ‘민간 주도 창업 생태계’ 가속
팁스 선정 3년 새 10배 증가
민간 투자에서 기술창업까지 선순환 구축
기술창업의 관문으로 불리는 팁스(TIPS) 선정 전북지역 기업 수가 3년 새 10배 이상 늘어난 것으로 나타났다. 팁스는 민간 투자사가 먼저 유망 창업기업을 발굴·투자하면 정부가 연구개발비를 연계 지원하는 대표적인 민관 협력 창업 지원 제도다.
22일 전북특별자치도에 따르면 중소벤처기업부는 2026년부터 민간투자 주도 기술창업 지원 사업인 팁스(TIPS) 제도를 개편해 비수도권 기업을 전체 선정 물량의 50% 이상 우선 지원한다. 민간 투자 요건도 기존 2억원에서 1억원으로 완화되고, 정부 연구개발(R&D) 지원금은 최대 8억원까지 확대된다.지역 기업의 팁스 진입 문턱을 낮추기 위한 조치다.
도는 제도 개편 이전부터 민간 주도 창업 생태계 구축에 나서왔다. 2023년부터 ‘민간주도형 기술창업 활성화 지원사업’을 추진한 결과, 도내 팁스 선정 기업 수는 2022년 2개에서 2023년 8개, 2024년 22개로 증가했으며, 2025년에는 28개 기업이 선정되며 가파른 성장세를 보였다. 팁스는 기술성과 사업성을 동시에 검증받아야 하는 구조여서 기술 기반 창업의 관문으로 꼽힌다.
특히 지난해 도의 지원을 받은 6개 팁스 운영사는 64개 창업기업을 발굴·육성하고, 이 가운데 16개 기업에 총 38억원을 투자했고, 이를 통해 팁스 추천과 선정으로 이어졌다.
전북도는 올해부터 팁스 운영사가 달성해야 할 의무 투자금과 투자 기업 수를 기존 대비 두 배 수준으로 상향해 민간의 역할을 더욱 강화할 계획이다. 아울러 도내 정부출연연구기관과 연계한 ‘기획형 창업기업 육성 프로그램’을 새롭게 도입해 연구기관이 보유한 기술이 창업으로 이어지는 구조를 구축한다는 방침이다.
전북도 관계자는 “중기부의 팁스 제도 개편은 지역 기술창업에 있어 중요한 전환점”이라며 “전북자치도는 이미 조성된 민간투자 기반과 1조원 규모의 전북 벤처펀드를 연계해 도내 기술창업 기업이 안정적으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사