경남도, 아시아 최대 규모 ‘해양정화’로 기네스 도전한다
경남도는 기후위기 대응과 지속가능한 미래 실천을 위해 아시아 최대 규모의 해양정화 활동에 나서며 기네스북 기록에 도전한다고 22일 밝혔다.
도는 지난 21일 ‘제12기 경상남도 지속가능발전협의회’ 정기총회를 열고 올해 사업계획 심의와 민관협력 거버넌스 강화 방안을 확정했다.
협의회는 올해 아시아 최대 규모의 해양정화 사업을 기획해 기네스북 기록 등재에 도전한다는 계획을 세웠다. 이를 통해 경남의 해양 환경 보존 노력을 국제적으로 알리고 시민 참여형 환경 운동의 새 모델을 제시한다는 방침이다.
또 자연과 기후, 지역과 경제, 지속가능발전교육, 여성과 사회 등 4개 분과를 중심으로 지역별·단체별 네트워크를 구축하고 실천형 교육 및 홍보 사업을 강화하기로 했다.
특히 박정호 경상국립대 환경공학과 교수와 김영철 경상국립대 지속가능발전센터장을 신규 위원으로 위촉해 민관협력 전문성을 보강했다. 박정호 위원은 공동회장 겸 상임회장을 맡는다.
김기영 경남도 기획조정실장은 “조금 불편하고 느리더라도 해양정화 등의 활동을 통해 현세대와 미래세대의 공존, 빈곤과 경제적 불평등 해소를 위해 지속가능한 발전 목표를 이루는 사회가 되길 바란다”고 말했다.
박정호 신임 상임회장은 “모든 위원이 경남의 지속가능발전을 위해 적극 참여하고 머리를 맞대 도민이 체감할 수 있는 지속가능발전 모델을 발굴하겠다”며 “특히 아시아 최대 규모 해양정화 활동을 성공적으로 이끌어 경남의 저력을 보여주겠다”고 밝혔다.
2002년 국제연합(UN)의 권고로 발족한 경상남도 지속가능발전협의회는 도의회, 언론, 학계, 산업계, 민간단체 등 각계 전문가 60명으로 구성돼 있다.
