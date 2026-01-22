충남 지난해 무역수지 594억 달러 흑자…전국 1위
충남의 무역 수지 흑자폭이 지난해 전국에서 가장 높았던 것으로 나타났다.
충남도가 최근 발표한 ‘2025년 충청남도 수출입 동향 보고’ 자료를 보면 충남은 지난해 무역수지 594억 달러 흑자를 내 17개 시·도 가운데 1위를 차지했다. 수출액은 971억 달러로 전년 대비 4.8% 증가한 반면 수입액은 377억 달러로 8.4% 감소한 결과다.
전국에서 울산과 충북은 각각 388억 달러와 260억 달러의 무역수지 흑자를 기록하며 충남에 이어 2, 3위를 기록했다.
수출은 지난해 상반기 전년 동기 대비 2.6% 감소했지만 하반기 들어 반도체를 중심으로 주력 산업의 회복세가 본격화되면서 반등했다. 11∼12월에는 전년 동월 대비 수출 증가율이 각각 20% 이상 웃돌며 연간 수출 증가세를 견인했다.
품목별로는 국제 반도체 경기 회복에 힘입어 메모리반도체 수출이 증가해 전체 수출의 40% 이상을 차지했다. 반면 비메모리 반도체와 디스플레이, 석유화학 등 일부 품목은 감소했다.
수입은 에너지·원자재와 자본재를 중심으로 감소세를 보였다.
원유, 유연탄, 나프타, 액화천연가스(LNG) 등 주요 원자재 수입이 두 자릿수 감소세를 보였고 반도체 제조용 장비와 자동차 부품 등 자본재 수입도 줄었다. 세계 경기 둔화와 산업 가동률·투자 조정의 영향이 반영한 것으로 풀이된다.
국가별 수출입을 보면 베트남과 대만 등 세계 반도체 공급망 핵심 생산 거점 국가에 대한 수출이 크게 늘었다. 또 미국, 일본, 말레이시아, 필리핀, 태국 등에 대한 수출이 증가한 반면 현지 수요 둔화로 중국과 홍콩에 대한 수출은 감소했다.
도는 수출 구조 다변화와 신흥시장 개척을 통해 특정 산업·지역 의존도를 낮추고, 수출 성장 기반을 구축해 나간다는 방침이다.
도 관계자는 “해외시장개척단을 운영하고 해외 바이어를 초청해 수출상담회를 여는 등 체계적인 수출 지원 정책이 성과를 냈다”며 “앞으로도 수출 성장과 무역수지 흑자 기조를 이어갈 것”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
