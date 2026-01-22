송언석 “장동혁, 이재명 ‘출퇴근’ 단식도, 정청래 ‘흡연’ 단식도 아냐”
송언석 국민의힘 원내대표는 22일 ‘쌍특검’(통일교·공천헌금)을 촉구하는 단식 8일차에 접어든 장동혁 대표를 향한 여권의 무관심에 “더불어민주당의 인면수심 DNA에 분노를 금할 수 없다”고 비판했다.
송 원내대표는 국회 로텐더홀 단식 농성장에서 최고위원회의를 열고 “건강이 극도로 악화된 장 대표 모습에 비통함을 금할 수 없다”며 이같이 말했다. 이어 “지금 장 대표 단식은 밤이 되면 농성장에서 사라지던 이재명식 출퇴근 단식이 아니다. 단식 21일차에 담배를 피우던 정청래식 흡연 단식도 아니다”라며 “20일이고 30일이고 꼼수를 부리던 ‘거짓 민주 단식’이 아니라, 국민을 위해 목숨을 건 ‘진심 국민 단식’”이라고 목소리를 높였다.
이 대통령은 민주당 대표였던 2023년 8~9월 민주주의 훼손에 대한 윤석열 당시 대통령의 사과, 일본 핵 오염수 방류 반대 등을 요구하며 24일간 단식했었다.
송 원내대표는 “민주당은 야당 대표의 단식에 대해 침묵과 무시만도 못한 조롱을 일삼고 있다. 아주 반인륜적인 행태”라고 강조했다. 또 전날 이 대통령의 신년 기자회견을 언급하며 “장 대표의 목숨을 건 쌍특검 요구를 협상 지연 전술이라고 왜곡 선동했다”며 “한마디로 너무나 비정한 사람들”이라고 꼬집었다.
송 원내대표는 “쌍특검 도입의 목적은 집권여당의 실세 의원들이 관련돼 있는 살아있는 권력의 비리를 수사하자는 국민적 요구”라며 “특검 거부는 살아 있는 여당 권력의 비리에 대한 수사 거부이자 드러나지 않은 몸통에 대한 수사 거부”라고 주장했다.
그는 “특히 이 대통령은 김병기 의원 공천뇌물 사건 당시 당대표였다. 당시 소위 '친명횡재, 비명횡사' 공천의 총책이 이 대통령이었고, 칼잡이가 김병기 의원”이라며 “칼잡이의 뇌물 수수 의혹을 당 차원에서 은폐했다면 그 범죄 은폐의 정점은 당시 당대표였던 이 대통령이라고 보는 것이 타당하다”고 말했다.
신동욱 수석최고위원도 “지금까지 어떤 여당 의원, 여당 지도부, 청와대 관련자들이 이 자리를 찾지 않고 있다. 이렇게 무도한 정권을 국민 여러분은 본 적이 있는가”라며 “모두를 위한 대통령이 된다고 하면서 생사를 넘나드는 야당 대표의 목숨조차도 살피지 않는 대통령이 과연 모두를 위한 대통령인지 묻지 않을 수가 없다”고 비판했다.
