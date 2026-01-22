아난티, 고체형 어메니티 친환경 인증 획득… 호텔 업계 최초
아난티가 자체 개발한 고체형 어메니티 제품이 국가 공인 친환경 인증을 획득했다. 호텔이 직접 개발·제조한 고체 형태 어메니티가 환경표지 인증을 받은 것은 국내 호텔 업계에서 처음이다.
아난티는 최근 자체 어메니티 브랜드 ‘캐비네 드 쁘아쏭(Cabinet de Poisson)’의 고체형 샴푸와 고체형 컨디셔너가 한국환경산업기술원으로부터 친환경 표지 인증을 획득했다고 22일 밝혔다. 해당 인증은 제품의 생산과 유통 전 과정에서 환경 영향을 종합적으로 평가해 부여되는 국가 공인 제도다.
환경표지 인증 제도는 소비자에게 신뢰할 수 있는 환경 정보를 제공하고 친환경 소비를 촉진하는 한편, 기업의 친환경 제품 개발과 지속 가능한 생산 체계 전환을 유도하는 것을 목적으로 한다. 원료 사용부터 제조 공정, 포장과 폐기 단계까지 환경 부담을 최소화했는지가 주요 평가 기준이다.
아난티는 이번 인증을 통해 일회용 플라스틱 사용을 줄이는 고체형 어메니티 전환 전략에 속도를 낸다는 계획이다. 오는 7월에는 ‘캐비네 드 쁘아쏭’ 비누 제품에 대해서도 환경표지 인증을 추가로 획득해 어메니티 전 라인의 친환경 전환을 완성할 예정이다.
현재 고체형 샴푸와 컨디셔너는 아난티 전 객실에 비치돼 있으며 아난티 이터널저니 온오프라인 몰과 모비딕 마켓 등을 통해 일반 소비자도 구매할 수 있다. 호텔 어메니티를 넘어 일상 소비재로 활용 범위를 넓히겠다는 구상이다.
아난티는 이번 인증을 계기로 호텔 운영 전반에서 친환경 요소를 강화하고, ESG 경영 기조에 맞춘 지속 가능한 브랜드 전략을 이어간다는 방침이다.
