홍천군, 통합 돌봄 확장…중앙원 협력 기관 협약
강원도 홍천군이 사회복지법인 ‘중앙원’을 협력 기관으로 추가하며 통합 돌봄 사업 기반을 한층 넓혔다.
군은 22일 군청 접견실에서 사회복지법인 ‘중앙원’과 의료 돌봄 통합 지원사업 협력 기관 협약식을 열고 업무협약을 체결했다.
군은 그동안 통합 돌봄 사업의 원활한 추진과 지역 기관 참여 확대를 위해 2025년 홍천군사회복지협의회 등 6개 기관과 협약을 맺고 의료 돌봄 통합지원 체계를 바탕으로 대상자 발굴과 서비스 연계 등 현장 중심의 지원을 이어왔다.
이를 통해 일상생활에 어려움을 겪는 어르신과 장애인이 지역사회에서 건강한 생활을 이어갈 수 있도록 통합 돌봄 대상자를 발굴하고 민관 자원을 연계해 필요한 돌봄서비스를 지원해 왔다.
중앙원과의 추가 협약을 계기로 의료 돌봄 통합지원 범위를 확대해 지역사회에 더 폭넓게 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.
신영재 군수는 “중앙원이 홍천군 통합 돌봄을 위해 추가로 협력해 주심에 감사드린다”며 “지역사회 돌봄 공백을 최소화해 군민이 행복하고 건강한 삶을 영위할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
김영규 중앙원 대표는 “이번 협약을 통해 지역사회 돌봄이 필요한 분들을 더 촘촘하게 살필 수 있도록 협력하겠다”며 “홍천군과 함께 현장에서 체감할 수 있는 돌봄 지원이 이뤄지도록 힘을 보태겠다”고 말했다.
홍천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
