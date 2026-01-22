박형덕 동두천시장 ‘동두천 미래전략’ 출판기념회 개최
2월 1일 동두천하나로웨딩홀서 열려
박형덕 경기 동두천시장은 2월 1일 동두천하나로웨딩홀에서 시정 운영 기록과 도시의 미래 비전을 담은 책 ‘동두천 미래전략’의 출판기념회를 개최한다고 22일 밝혔다.
‘동두천 미래전략’은 민선 8기 시정 과정에서 추진해온 주요 정책과 변화의 흐름을 정리하고, 동두천이 앞으로 나아가야 할 방향과 과제를 담은 기록이다.
박 시장은 도시가 처한 현실을 진단하는 동시에, 시민과 함께 만들어갈 중·장기적 미래 전략을 제시하는 데 초점을 맞췄다. 출판기념회를 통해 박 시장은 그동안의 시정 발걸음을 돌아보고 시민들과 함께 이야기를 나눌 계획이다.
박 시장은 “정책은 실행으로 평가받지만, 기록으로 남을 때 비로소 시민의 자산이 된다”며 “이 책이 동두천의 과거와 현재, 그리고 미래를 잇는 하나의 이정표가 되길 바란다”고 밝혔다.
동두천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
