경주 보문관광단지, 글로벌 관광 허브로 변신한다
대한민국 대표 관광지인 경북 경주 보문관광단지가 글로벌 관광 거점으로 거듭난다.
경북문화관광공사는 지난 21일 열린 ‘2026년 중점사업 추진계획 보고회’에서 ‘POST-APEC’ 시대를 선도하는 글로벌 관광 거점으로 도약하기 위한 청사진을 공유하고 보문단지를 글로벌 관광 허브로 재편하는 비전을 밝혔다.
공사는 우선 국가 관광 50년 역사를 담는 ‘국립 대한민국역사박물관 관광역사관 분관’ 유치에 총력을 기울인다. 이 사업은 문화체육관광부의 ‘문화한국 2035’ 계획에 포함된 국가 프로젝트로, 유치가 확정될 경우 보문단지는 국가 단위의 관광 기록과 체험 기능을 갖춘 핵심 플랫폼으로 자리 매김할 전망이다.
보문단지의 새로운 랜드마크로 계획 중인 ‘스카이워크 및 전망대’도 첫발을 뗀다. 약 300억원 규모로 추진되는 이 사업은 올해 기본구상 용역을 시작으로 타당성 검토와 국비 확보 절차가 본격화된다.
야간 관광 활성화를 위한 ‘빛의 루트(Night Trail)’ 조성사업도 속도를 낸다. 보문호 산책로 9.5㎞ 구간 전반의 야간 경관 조명을 새로 보강해 안전하고 쾌적하게 산책을 즐길 수 있는 환경을 만들 예정이다.
또 APEC의 유산을 활용한 ‘LED 미디어월’ 설치 사업을 별도로 추진한다. 21개 회원국을 상징하는 미디어 콘텐츠를 담아낼 이 공간은, 글로벌 관광 거점으로서의 상징성을 더할 것으로 기대된다.
관광객 참여형 행사도 마련한다. 오는 10월에는 ‘2026 보문 나이트런’을 열고 젊은 층의 발길을 잡는다. 경주엑스포대공원에서는 어린이 만화 사생대회, 동춘서커스 100년 기념전, 신라&아랍 페스티벌 등 다채로운 이벤트를 연중 이어가며 볼거리와 즐길거리가 가득한 단지를 조성한다.
이와 함께 엑스포대공원 내에는 APEC 정상회의장을 재현한 ‘APEC 정상회의장 기념관’이 들어선다. 단순 전시를 넘어 경북의 국제적 위상을 드러내는 상징적 공간으로 조성한다는 구상이다.
김남일 사장은 “올해는 APEC의 유산을 미래 가치로 승화시켜 경북이 세계적인 관광 거점으로 우뚝 서는 중대한 분기점이 될 것”이라며 “다시 찾고 싶은 경북, 머물고 싶은 경북을 만드는 데 모든 역량을 결집하겠다”고 말했다.
