외제차 고의 추락 시켜 억대 보험금 챙긴 일당 검거
고가의 외제차량을 고의로 하천과 양식장 등에 빠뜨려 억대 보험금을 가로챈 일당이 경찰에 적발됐다.
전북경찰청은 보험사기방지특별법 위반 혐의로 A씨 등 2명을 구속하고 B씨 등 3명을 불구속 입건해 수사 중이라고 22일 밝혔다.
A씨 등은 지난해 3월 중고로 구입한 외제차를 하천과 물고기 양식장에 고의로 빠뜨린 뒤 차량 전손 처리비 명목으로 보험금을 타내는 등 3차례에 걸쳐 총 1억6800만원을 편취한 혐의를 받는다.
이들은 보험금 수령을 위해 가해자와 피해자의 역할을 나눠 허위 교통사고를 꾸미는 수법을 사용한 것으로 조사됐다.
경찰 조사에서 이들은 친인척이거나 고등학교 동창 관계로 사전에 범행을 공모한 것으로 드러났다.
경찰은 사안의 중대성과 재범 우려 등을 고려해 A씨 등 2명을 구속했으며, 추가 범행 여부도 들여다보고 있다.
