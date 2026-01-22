[속보] 조국, 정청래 합당 제안에 “국민·당원 목소리 경청”
조국 조국혁신당 대표가 정청래 더불어민주당 대표의 합당 제안에 대해 의원총회와 당무위원회에서 논의한 뒤 결정하겠다고 밝혔다.
조 대표는 22일 전북도당에서 열린 현장 최고위원회의에서 “어제 늦은 오후 정 대표와 만나 내용을 전달받았고 갑작스럽지만 제안의 무게가 가볍지 않기에 최고위원들과 함께 숙고했다”며 이같이 말했다.
앞서 정 대표는 긴급 기자회견을 열어 조국혁신당에 “우리와 합치자”며 6·3 지방선거를 같이 치를 것 제안했다. 정 대표는 “우리는 같이 윤석열정권을 반대했고 비상계엄 내란을 같이 극복해 왔다”며 “민주당과 조국혁신당이 이제 따로가 아니라 같이 시대정신에 입각해 이재명정부 성공이라는 공동 목표를 위해 원팀으로 같이 뛰어야 한다”고 강조했다.
조 대표 역시 이를 언급하며 “이재명정부 성공과 정권 재창출 목표에 전적으로 동의한다”며 “우리 당과 민주당은 일관되게 그 길을 함께 하고 있다”고 말했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사