[단독] 경찰, ‘김병기 차남 취업 특혜’ 중견기업 압수수색
김병기 무소속 의원의 차남 취업 특혜 의혹을 수사하는 경찰이 김 의원 차남에게 취업을 제공한 것으로 지목된 업체에 대한 강제수사에 나섰다.
22일 국민일보 취재를 종합하면 서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오전 10시30분부터 서울 금천구에 있는 지능형 교통체제(ITS) 업체 A사 등 3곳을 압수수색하고 있다. A사 대표 B씨는 숭실대의 입학 업무를 방해한 혐의와 김 의원에게 뇌물을 건넨 혐의를 받는다.
이 회사는 김 의원의 차남이 2022년 5월부터 3년간 근무한 업체다. 김 의원은 ‘기업 재직’이 필수 조건인 숭실대학교 계약학과에 차남을 편입시키기 위해 B씨에게 차남 취업을 청탁한 의혹을 받고 있다. 계약학과는 토익 점수 대신 업무 경력이 필요하다. 회사 소재지와 대학 간의 거리 규정, 회사 취업 기간 등 조건이 있다.
특히 김 의원 차남은 근무 시간에 헬스장에 있는 등 회사를 제대로 다니지 않았고, 김 의원 역시 2022년 국정감사에서 A사의 주력 분야인 ITS와 관련한 질의를 하는 등 편의를 봐줬다는 의혹이 제기됐다.
앞서 경찰은 지난주 B씨를 참고인 신분으로 조사한 뒤 뇌물·업무방해 피의자로 전환했다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
