부천시, 새해 핵심 기조 ‘혁신으로 민생 회복’ 천명

조용익 경기 부천시장이 16일 국토교통부에 KTX·이음열차 소사역 정차 염원 10만 시민 서명부를 전달하고 있다. 부천시 제공

시는 지역경제 활력 회복을 위해 올해도 지난해와 같은 수준으로 부천페이를 발행, 소상공인과 골목상권을 집중 지원한다. 지역 내 개인택시 2484대를 대상으로 택시요금 부천페이 결제 시스템을 도입하고 지류형 부천사랑상품권을 축제·관광과 연계 발행해 지역 내 소비가 다시 지역을 살리는 선순환 구조를 만든다.

조용익 경기 부천시장이 지난해 12월 오정구청에서 대한항공, SK이노베이션, SK하이닉스, DN솔루션즈 등 4개 기업과 부천대장 도시첨단산업단지 입주계약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 부천시 제공

미래·공간 혁신…도시 성장판 열고 쓰임새는 넓게

시는 올해 산업·기술·사람이 함께 성장하고 도시경쟁력을 높이는 ‘미래혁신’을 지속한다. 상반기 개원을 앞둔 부천시정연구원은 도시·교통·주거·산업·AI 등 중장기 전략을 연구하는 싱크탱크 역할을 맡는다.

지난해 K리그1로 승격한 부천FC1995 응원단 헤르메스가 열띤 응원을 펼치고 있다. 부천시 제공

시는 행정 문턱을 낮추는 방향으로 ‘행정혁신’을 추진한다. 맞춤형 AI 민원 챗봇, 법원사무 전용 무인민원발급기, 민원 1회 방문 원스톱 처리 시스템 등을 통해 편리한 정보 확인과 민원 처리가 가능한 환경을 만든다. 또한 전통시장 안전 강화 등 스마트도시 통합운영센터와 연계한 방범·교통·환경 관련 실시간 안전망도 공고히 한다.