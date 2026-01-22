SNT모티브, 저위험권총 앞세워 미국 시장 영업 확대
샷쇼 참가… 현지 고객 접점 확대
경찰용 저위험 화기 수요 공략
미국 법인 기반 영업 활동 강화
SNT모티브가 세계 최대 총기 시장인 미국에서 국산 소구경 화기 제품을 앞세워 시장 공략에 나섰다. 세계 최대 총기 전시회 참가를 계기로 현지 영업 활동 반경을 더욱 확대한다는 전략이다.
SNT모티브는 20~23일 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 총기 전시회 ‘샷쇼(SHOT Show 2026)’에 참가했다고 22일 밝혔다. 이번 전시회에는 전 세계 약 2700개 업체가 참여했으며, SNT모티브는 국내 소구경 화기 제조 기술력을 글로벌 시장에 알리기 위한 영업 활동을 펼쳤다.
이번 전시회에서 SNT모티브는 지난해 말 경찰청과 공급계약을 체결한 저위험 권총과 저위험탄을 함께 선보여 해외 관계자들의 관심을 받았다. 기존 38구경 리볼버를 대체하는 저위험 권총은 9㎜ 리볼버 방식으로, 저위험탄과 일반탄, 공포탄을 모두 사용할 수 있다. 회사가 자체 개발한 저위험탄은 탄두에 플라스틱 소재를 적용해 총구 속도를 조절했으며, 보통탄 대비 약 10분의 1 수준의 물리력으로 상대를 제압할 수 있도록 설계됐다. 관련 검사와 시험 절차도 모두 통과했다.
SNT모티브는 인명 피해를 최소화하면서도 범죄자를 제압할 수 있는 저위험 화기 수요가 글로벌 시장에서 점차 확대될 것으로 보고 있다. 이에 따라 경찰·치안 분야를 중심으로 해외 영업을 강화하는 한편, 훈련용 탄약 시장 진출도 병행하고 있다. 회사는 훈련용 탄 제조업체인 영국 유티엠(UTM)과 판매 및 공급망 확대를 위한 협의를 이어가고 있으며 해당 탄약은 군 전술 훈련과 개인화기 사격 훈련에서 안전성과 효율성을 동시에 확보할 수 있는 대안으로 주목받고 있다.
글로벌 협력도 확대 중이다. SNT모티브는 지난해 ‘서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX 2025)’ 기간 체결한 업무협약을 계기로 미국 콜트(Colt), 독일 헤클러 운트 코흐(Heckler & Koch) 등 글로벌 방산 기업들과 협력 방안을 논의하고 있다.
SNT모티브 관계자는 “세계 최대 총기 시장인 미국에서 국산 소구경 화기의 기술력과 디자인, 품질을 인정받기 위해 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있다”며 “미국 법인인 SNT디펜스가 판매·제조 허가를 획득하면서 현지 생산과 공급에도 속도가 붙을 것으로 기대한다”고 말했다.
한편 SNT모티브는 이번 전시회에서 과거 미국 시장에 선보였던 수출형 DP51 권총과 K2S 소총을 비롯해 특전사에 공급된 K13 소총의 수출형 모델인 K13A1 등 최신 제품과 개발 중인 모델까지 권총·소총·기관총·저격용 소총을 아우르는 풀라인업을 전시했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
