“보이스피싱 꼼짝 마”…정선군·정선경찰서 예방 맞손

강원도 정선군과 정선경찰서가 공무원 사칭 보이스피싱 범죄 예방을 위한 협력을 강화하고 나섰다. 사진은 보이스피싱 예방 홍보영상 캡쳐. 정선군 제공

정선군은 정선경찰서와 협력해 실제 수사 사례와 대응 절차를 반영한 예방 중심의 홍보와 합동 대응 체계 구축에 나섰다.

