제주항공 참사 로컬라이저 시공사 등 11곳 압수수색
179명이 숨진 12·29 무안공항 제주항공 참사의 피해를 키웠다는 지적받아온 무안공항 방위각 시설(로컬라이저) 설치 경위를 둘러싸고 경찰이 시공사 등 관련 기관에 대한 추가 강제수사에 나섰다.
전남경찰청 제주항공 여객기 사고 수사본부는 22일 서울지방항공청과 한국공항공사, 로컬라이저 관련 업체 등 9개 기관 사무실 11곳에 대해 압수수색 영장을 집행했다.
경찰은 무안국제공항 활주로 인근에 설치된 로컬라이저의 설계·시공·감리 과정 전반을 확인하기 위해 관련 자료를 확보하고 있는 것으로 알려졌다.
특히 콘크리트 둔덕 형태로 시공된 로컬라이저가 항공기 충돌 피해를 키웠는지를 집중적으로 살펴보고 있다.
이번 압수수색은 그동안 확보한 자료와 진술 등을 토대로 추가 사실관계를 확인하기 위한 차원이라는 게 경찰의 설명이다.
경찰은 현재 로컬라이저 콘크리트 둔덕 설치와 관련해 전·현직 국토교통부 공무원과 관제, 조류 충돌 예방 업무 담당자 등 44명을 업무상과실치사상 혐의로 입건해 조사하고 있다.
앞서 2024년 12월 29일 오전 9시3분쯤 태국 방콕발 제주항공 여객기가 무안국제공항 활주로에 동체 착륙을 시도하던 중 활주로를 벗어나 로컬라이저 콘크리트 둔덕을 정면으로 들이받고 폭발했다. 이 사고로 승무원 6명과 승객 175명 등 탑승자 181명 가운데 179명이 숨졌다.
경찰은 압수물 분석 결과를 토대로 로컬라이저 설치의 적정성과 관리 책임 소재를 가려낼 방침이다.
