[속보] 정부합동특별감사반, 농협중앙회․농협재단 특별감사 착수
정부합동특별감사반이 26일부터 농협 관련 비위 근절과 투명성 강화를 위해 농협중앙회·농협재단 등에 대한 특별감사에 착수한다.
정부는 22일 국무조정실·농림축산식품부·금융위원회·금융감독원 등 41명으로 구성된 정부합동 특별감사반을 구성해 이같은 감사에 착수할 계획이라고 밝혔다.
농림축산식품부는 지난해 말 감사를 진행해 농협중앙회·농협재단 비위 의혹 2건을 수사 의뢰하고, 부적절한 기관 운영 등 65건을 확인한 바 있다.
이번 특별감사는 지난해 농림축산식품부가 실시했던 선행 특별감사의 후속 감사다. 감사범위와 참여 기관을 대폭 확대해 진행한다.
특별감사반은 농협의 부정·금품선거 등 추가 사실규명이 필요한 사항과 회원조합의 비정상적 운영에 대한 제보 등을 중심으로 감사를 실시할 계획이다. 국무조정실은 감사업무 전반을 총괄·조정하는 역할을 맡는다. 금융위원회와 금융감독원은 소관 분야인 금융 관련 사항을 집중 감사한다.
정부는 3월 중 감사 결과를 발표할 예정이다. 별도로 가칭 ‘농협개혁추진단’을 구성해 선거제도와 내외부통제 강화, 지배구조 개선 등 근본적인 제도개선에도 속도를 낼 예정이다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
