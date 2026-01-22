시사 전체기사

강원대, 17년 연속 등록금 동결…학비 부담 낮춰

입력:2026-01-22 10:10
공유하기
글자 크기 조정

강원대학교는 2026학년도 학부·대학원 등록금을 동결했다고 22일 밝혔다.

강원대는 교직원, 학생 대표, 동문, 외부 전문가 등으로 구성된 등록금심의위원회를 열고 이같이 의결했다.

올해 학부생의 학기당 등록금은 인문 사회 계열 171만2000원, 자연과학 계열 210만원, 공학계열 221만8000원, 예체능 계열 230만9000원이다.

강원대는 2010학년도 이후 17년 연속으로 등록금을 인하하거나 동결했다.

2018년부터는 학부 입학금을 폐지했다.

강원대 관계자는 “경제적 어려움을 겪는 학생과 학부모의 가계 부담을 줄이고 국립대학으로서의 사회적 책무를 다하기 위해 이같이 의결했다”고 말했다.

춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[속보] 코스피, 상승 출발해 사상 처음 5000선 돌파
‘계엄군 맞선 국민’ 5초간 침묵한 판사… 인터넷 울컥
‘두쫀쿠’ 유행에 재료 판매량 폭증…웃돈 거래까지
세계 1호 ‘AI 기본법’ 시행… AI 생성물 워터마크 의무화
[관가뒷담] 건건이 반기드는 민주노총에… 얼굴 붉힌 노동부
이창동 신작, 손예진 ‘스캔들’에 ‘흑백요리사3’까지 호화 상차림
무기력한 한일전… AG 4연패 도전 비상
김범수·조상우·홍건희… 기아, 불펜 싹쓸이
국민일보 신문구독