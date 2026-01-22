강원대, 17년 연속 등록금 동결…학비 부담 낮춰
강원대학교는 2026학년도 학부·대학원 등록금을 동결했다고 22일 밝혔다.
강원대는 교직원, 학생 대표, 동문, 외부 전문가 등으로 구성된 등록금심의위원회를 열고 이같이 의결했다.
올해 학부생의 학기당 등록금은 인문 사회 계열 171만2000원, 자연과학 계열 210만원, 공학계열 221만8000원, 예체능 계열 230만9000원이다.
강원대는 2010학년도 이후 17년 연속으로 등록금을 인하하거나 동결했다.
2018년부터는 학부 입학금을 폐지했다.
강원대 관계자는 “경제적 어려움을 겪는 학생과 학부모의 가계 부담을 줄이고 국립대학으로서의 사회적 책무를 다하기 위해 이같이 의결했다”고 말했다.
