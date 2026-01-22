故이병철 떠올린 후덕죽…“내 음식 먹더니 폐업 지시 철회”

tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연한 후덕죽 셰프. tvN제공

셰프가 이병철 삼성그룹 창업주가 생전 자신의 음식을 맛본 뒤 폐업하기로 했던 신라호텔 중식당 ‘팔선’을 그대로 운영하게 했다는 일화를 전했다.

“

tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연한 후덕죽 셰프. tvN캡처

중국 약선요리 전문점을 어렵게 찾아갔는데 문을 닫았더라. 식당이 모두 일본으로 넘어갔다고 해서 어렵게 수소문해 찾아갔다”고 말했다.

tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연한 후덕죽 셰프. tvN제공

이어 “필름 카메라로 팍팍팍 찍으니 지배인이 와서 ‘나가라’고 하더라”며 “

주방장이 퇴근하는 10시까지 밖에서 기다렸다가 사정을 얘기하니 동감하고 이해해 주더라”고 설명했다.