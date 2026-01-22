故이병철 떠올린 후덕죽…“내 음식 먹더니 폐업 지시 철회”
‘살아 있는 중식계 전설’로 불리는 후덕죽 셰프가 이병철 삼성그룹 창업주가 생전 자신의 음식을 맛본 뒤 폐업하기로 했던 신라호텔 중식당 ‘팔선’을 그대로 운영하게 했다는 일화를 전했다.
후 셰프는 21일 방송된 tvN 예능프로그램 ‘유퀴즈 온 더 블록’에 출연해 이 회장과의 인연을 설명했다.
앞서 이 회장은 후 셰프가 신라호텔 중식당 팔선의 부주방장이던 당시 팔선이 플라자호텔 중식당 도원을 이기지 못하자 폐업 지시를 내렸다고 했다. 후 셰프는 “1등이 아니면 안 하는 게 낫다고 했다”며 “그때 저는 부주방장이었는데, 마침 제 위 주방장이 그만두고 제가 그 일을 맡게 됐다”고 회상했다.
이어 “회장님 큰딸이 호텔 고문 역할이었는데 제 음식을 드시더니 ‘음식 맛이 달라졌다’며 회장님에게 식당 방문을 권했다”며 “그런데 회장님이 ‘문 닫으라고 한 데를 뭐 하러 가보냐’고 하셨다더라”고 말했다.
이후 이 회장은 딸의 요청에 팔선에 가서 후 셰프 음식을 맛보게 됐고 이에 만족해 폐업을 철회했다. 후 셰프는 “큰따님이 날 믿어줬다. ‘음식 맛이 달라졌으니 맛보고 결정해도 늦지 않다’며 회장님을 모시고 왔다”며 “음식을 드시더니 ‘완전히 달라졌다’고 했다. 그때 식당을 닫지 않을 수 있었다”고 말했다.
후 셰프는 이 회장 건강이 악화해 음식을 못 먹게 되자 직접 중국과 일본을 다니며 약이 될 수 있는 음식을 찾아 나섰던 일화도 전했다. 후 셰프는 “회장님이 폐가 안 좋으셔서 식사를 제대로 못하시니 약도 못 드셨다. 급해서 비서실에서 빨리 방도를 찾아보자고 하더라”며 “중국 약선요리 전문점을 어렵게 찾아갔는데 문을 닫았더라. 식당이 모두 일본으로 넘어갔다고 해서 어렵게 수소문해 찾아갔다”고 말했다.
이어 “필름 카메라로 팍팍팍 찍으니 지배인이 와서 ‘나가라’고 하더라”며 “주방장이 퇴근하는 10시까지 밖에서 기다렸다가 사정을 얘기하니 동감하고 이해해 주더라”고 설명했다.
후 셰프는 1968년 UN센터호텔에서 요리업계에 입문했다. 1977년부터 2019년까지 42년간 팔선에서 근무하며 국내 호텔 중식 조리사 최초로 임원(상무) 직함을 단 입지전적 인물이다. 현재는 앰배서더 서울 풀만 호텔 총괄셰프다. 최근 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사2’에 출연해 톱3에 올랐다.
