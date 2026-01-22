정청래 “조국혁신당, 우리와 합치자” 합당 제안
정청래 더불어민주당 대표가 조국혁신당에 “우리와 합치자”며 “이번 6·3 지방선거도 같이 치렀으면 좋겠다”라고 합당을 제안했다.
정 대표는 21일 국회에서 긴급 기자회견을 열고 “이재명정부 성공과 지방선거 승리가 시대정신”이라며 “민주당과 혁신당이 추구하는 시대정신은 다르지 않다. 6·3 지방선거를 따로 치를 이유가 없다”고 말했다.
이어 “민주당과 혁신당이 이제 따로가 아니라 같이 시대정신에 입각해 이재명정부 성공이라는 공동 목표를 위해 원팀으로 같이 뛰어야 한다”며 “두 당의 합당을 위해 조속히 실무 테이블이 만들어지기를 바란다”고 전했다.
이에 대해 조국 조국혁신당 대표는 이날 전북도당에서 열린 현장 최고위원회의에서 의원총회와 당무위원회에서 논의한 뒤 결정하겠다고 밝혔다.
조 대표는 “어제 늦은 오후 정 대표와 만나 내용을 전달받았고 갑작스럽지만 제안의 무게가 가볍지 않기에 최고위원들과 함께 숙고했다”며 “이재명정부 성공과 정권 재창출 목표에 전적으로 동의한다. 우리 당과 민주당은 일관되게 그 길을 함께 하고 있다”고 말했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
