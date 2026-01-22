정청래 “조국혁신당, 우리와 합치자” 합당 제안

정청래 더불어민주당 대표. 연합뉴스

“민주당과 혁신당이 추구하는 시대정신은 다르지 않다. 6·3 지방선거를 따로 치를 이유가 없다”고 말했다.

“두 당의 합당을 위해 조속히 실무 테이블이 만들어지기를 바란다”고 전했다.

전북도당에서 열린 현장 최고위원회의에서

조 대표는 “어제 늦은 오후 정 대표와 만나 내용을 전달받았고 갑작스럽지만 제안의 무게가 가볍지 않기에 최고위원들과 함께 숙고했다”며

“이재명정부 성공과 정권 재창출 목표에 전적으로 동의한다. 우리 당과 민주당은 일관되게 그 길을 함께 하고 있다”고 말했다.