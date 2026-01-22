부산시, ‘부산다움’ 담은 전용 서체 개발 착수
22~28일 시민·공무원 선호도 조사
가독성·인지성 중심 공공디자인 강화
라틴 확장 서체로 글로벌 활용성 확보
부산시가 ‘부산다움’을 담은 전용 서체 개발에 나선다. 시민이 매일 접하는 공공 안내와 행정 정보의 가독성을 높이고, 국제 활용성까지 고려한 공공디자인 자산을 구축하기 위한 취지다.
부산시는 오는 28일까지 시민과 공무원을 대상으로 ‘부산 도시브랜드 전용 서체 개발’ 선호도 조사를 시행하고, 조사 결과를 반영해 전용 서체를 단계적으로 개발할 계획이라고 22일 밝혔다.
시가 전용 서체 도입의 핵심 가치로 꼽는 것은 ‘읽기 환경 개선’이다. 고령자 안내문과 교통·재난 정보, 공공 표지판 등 시민이 일상에서 접하는 행정 정보가 더 쉽고 빠르게 전달될 수 있도록 가독성과 인지성을 우선 고려한다는 방침이다.
행정 효율과 비용 절감 효과도 기대된다. 현재는 부서별·사업별로 서로 다른 상용 서체를 사용하면서 라이선스 비용이 발생하고, 홍보물 제작 때마다 추가 비용이 드는 경우도 적지 않다. 시는 전용 서체를 공공디자인 전반에 적용하면 장기적으로 불필요한 지출을 줄이고, 시정 홍보물과 공공 안내물의 통일성을 높일 수 있을 것으로 보고 있다.
특히 부산시는 국내 지자체 가운데 처음으로 ‘라틴 확장(Latin Extended)’ 기반의 서체를 도입한다. 이를 통해 라틴 문화권 약 47개 언어, 88개 국가에서 사용할 수 있는 글로벌 활용형 서체를 구축한다는 계획이다. 국제회의와 관광 홍보, 해외 교류 콘텐츠 등에서 한글과 외국어가 제각각 사용되던 기존 방식에서 벗어나, 부산의 도시 이미지를 세계 어디서나 일관되게 전달할 수 있을 것으로 시는 기대하고 있다.
시는 완성된 전용 서체를 향후 공공디자인 전반과 시정 홍보물, 국제 교류, 글로벌 홍보 콘텐츠 등에 폭넓게 활용할 방침이다. 시민이 함께 만든 서체를 도시의 공공자산으로 축적하고, 이를 도시브랜드 경쟁력으로 활용하겠다는 구상이다.
문정주 시 미래디자인본부장은 “전용 서체는 도시의 정체성과 이미지를 담는 중요한 공공자산”이라며 “실제 사용하는 시민과 공무원의 의견을 충실히 반영해 부산의 정체성과 글로벌 확장성을 함께 갖춘 서체를 완성하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사