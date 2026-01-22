대구·경북 행정통합…“다음 주 경북도의회 임시회가 전환점”
27일 열릴 경북·대구행정통합특별위원회 회의와 도의원 총회가 ‘사실상 관문’
대구·경북 행정통합 논의가 다음 주 중대한 전환점을 맞는다.
통합의 열쇠를 쥔 경북도의회가 다음 주 임시회를 앞두고 ‘끝장토론’을 예고하면서 공전하던 통합 논의가 급물살을 탈지, 아니면 다시 교착 상태에 빠질지 이목이 집중되고 있다.
경북도의회는 오는 28일 임시회 개회를 앞두고 27일 오전 경북·대구행정통합특별위원회 회의와 오후 전체 도의원총회를 잇달아 개최한다. 59명의 도의원 전원이 참석하는 이번 총회는 사실상 대구·경북 행정통합의 성패를 가를 ‘마지막 관문’이 될 전망이다.
그동안 경북도의회는 통합을 둘러싼 찬반양론이 팽팽히 맞서 왔지만, 지난 16일 정부가 발표한 ‘지원 방안’이 분위기 반전의 촉매제가 됐다.
정부는 통합 광역지방정부에 대해 재정지원, 위상강화, 공공기관 이전, 산업 활성화 등 4개 패키지로 지원을 약속했다. 향후 4년간 약 20조원 규모(연간 5조원)에 달할 것으로 추산되는 재정 인센티브안이 제시되면서 그동안 “실익이 없다”고 주장해 왔던 반대 측이 힘을 잃기 시작했다는 분석이다.
이철우 경북도지사와 김정기 대구시장 권한대행은 지난 20일 경북도청에서 만나 “흔들림 없는 통합 추진”에 합의하며 강력한 추진 의지를 재확인했다.
정부의 전폭적인 지원사격에다 광역 지방정부 수장들의 단호한 의지가 더해지면서 도의회 내부에서도 “이번 기회를 놓치면 지역 소멸을 막을 마지막 골든타임을 놓칠 수 있다”는 위기감도 고조되고 있다.
현재 대구·경북 행정통합은 막대한 비용과 시간이 소요되는 주민투표 대신 시·도의회 의결을 통해 추진하는 방향으로 가닥이 잡힌 상태다. 대구시의회는 지난 2024년 11월 동의안을 처리했고 이후 계엄 여파 등으로 중단된 경북도의회 의결이 남아 있는 상황이다.
변수는 여전히 경북 북부지역의 반대 민심이다.
북부권 의원들은 대구 중심의 일극 체제가 심화될 경우 도청 신도시를 비롯한 북부권이 소외될 것을 우려하고 있다. 이들은 “단순한 인센티브 수치를 넘어 대구·경북 내의 실질적인 균형발전 대책이 담보돼야 한다”고 주장한다.
북부지역 단체장들의 반대도 걸림돌이다.
권기창 안동시장은 22일 기자회견을 갖고 “주민 공감대 없는 통합 추진에 반대한다”며 “6월 말까지 무조건 통합해야 한다고 시한을 정해두고 속도전을 하는 것도 잘못된 방법”이라고 비판했다.
권 시장은 “경북 균형발전을 위해 경북도청을 경북 북부 신도시로 옮겨놨는데 10년만에 다시 이걸 통합하자고 하는 게 과연 맞느냐는 의문이 있다”며 “경북도청 소재지를 행정 중심으로 만들겠다는 분명한 메시지가 있어야 한다”고 강조했다.
김학동 예천군수도 “경북도청 이전 이후 조성 중인 신도시가 아직 1단계 수준에 머물러 있는 상황에서 통합이 추진되면 신도시 발전이 동력을 잃고 더 늦어질 수 있다는 걱정이 크다”며 “북부 지역 균형발전이라는 명분으로 도청 이전이 추진됐던 만큼, 통합 논의에도 북부권 발전을 담보할 구체적인 대책이 최우선으로 포함돼야 한다”고 말했다.
그는 “이런 전제 조건 없이 통합을 밀어붙인다면 북부 지역 주민은 생존권 차원에서 반대할 수밖에 없다”며 “신도시 발전 지연에 대한 지역사회의 불만이 이미 높은 상황에서 통합 논의가 더해질 경우 집단적 반발은 불가피할 것”이라고 덧붙였다.
경북도의회 관계자는 “현재 의원들 사이에서 찬반을 떠나 ‘일단 의견을 모아 결단을 내려야 한다’는 공감대는 형성돼 있다”며 “27일 의원총회에서 북부권 의원들의 우려를 불식시킬 구체적인 균형발전 청사진이 제시된다면 28일 임시회에서 극적인 ‘통합 찬성 결의안’이 채택될 가능성이 크다”고 전망했다.
이 관계자는 “27일 총회에서 통합 추진으로 의견이 모인다면 대구·경북은 2026년 통합 지자체 출범을 향한 7부 능선을 넘게 되지만, 다시 결론을 미룰 경우 행정통합은 장기 표류하거나 사실상 무산될 위기에 처할 수도 있다”고 우려했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
