영원무역, 현지 직원 자녀 글로벌 체험 지원

입력:2026-01-22 09:26
방글라데시·베트남 현지 직원 자녀 대상 한국 문화·산업 체험 프로그램 운영

서울 용산구 숙명여자대학교에서 열린 영원무역그룹 임직원 자녀 환영 행사에서 참가 학생들이 기념촬영을 하고 있다.(사진=영원무역)

영원무역그룹은 숙명여자대학교와 협력해 방글라데시와 베트남 사업장에서 근무하는 현지인 직원의 여대생 자녀를 한국으로 초청하는 글로벌 체험 프로그램을 지원했다고 21일 밝혔다.
이번 프로그램은 영원무역그룹이 숙명여대에 지원한 발전기금 프로젝트의 일환으로, 해외 생산거점 현지 직원 가족에게 교육·문화 체험 기회를 제공하기 위해 기획됐다. 참가 학생들은 1월 19일부터 26일까지 7박 8일간 숙명여대 기숙사에 머물며 태권도, K-POP 댄스, 수원화성 탐방 등 한국 문화 체험과 산업·대학 교류 프로그램에 참여했다.
특히 한국 직원 자녀나 해외 주재원이 아닌 현지인 직원 자녀를 대상으로 한 점이 특징이다. 영원무역그룹 성래은 부회장은 “해외 경험의 기회가 제한적인 영원 가족 자녀들에게 뜻깊은 시간이 되길 바란다”고 말했다.

이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr

