노래와 여행 좋아하던 60대 엄마…3명 살리고 하늘로[아살세]
집안일을 하다 쓰러져 결국 의식을 되찾지 못했던 60대 여성이 뇌사 장기기증으로 3명에게 새 삶을 선물하고 떠났다.
한국장기조직기증원은 지난해 11월 14일 고려대구로병원에서 68세를 일기로 세상을 떠난 고(故) 지정순씨가 뇌사 장기기증으로 간과 양쪽 신장을 기증해 3명의 생명을 살렸다고 22일 밝혔다.
지씨는 11월 3일 자택에서 설거지를 하던 중 갑작스러운 두통을 호소하며 쓰러졌다. 곧바로 병원으로 이송돼 치료를 받았지만 끝내 의식을 회복하지 못했고 뇌사 판정을 받았다. 이후 유가족의 결정으로 장기기증이 이뤄졌다.
가족들은 지씨가 다시 깨어날 수 없다는 현실을 받아들이기 쉽지 않았지만 지씨의 일부가 누군가의 몸에서 살아간다는 사실이 큰 위로가 됐다고 전했다. 삶의 마지막 순간에 누군가를 살리는 선택을 했다는 점에서 고인을 기억하고 싶다는 마음도 기증 결심에 힘을 보탰다.
서울에서 7남매 중 막내로 태어난 지씨는 밝고 자상한 성격으로 눈물도 많고 웃음도 많은 사람이었다. 쉬는 시간에는 늘 나훈아의 노래를 즐겨들었으며 여행과 산책 다니는 것을 좋아했다.
지씨의 아버지는 일을 하던 중 사고를 당한 뒤 뇌졸중으로 쓰러졌고, 지씨는 열아홉 살 때부터 아버지가 돌아가실 때까지 7년 넘게 병간호를 한 효심 가득한 딸이자 가족을 늘 우선으로 생각하는 사람이었다.
지씨의 딸 어유경씨는 “살면서 엄마 보고 싶은 적이 없었어. 언제나 항상 옆에 있었잖아. 그런데 두 달 정도 지나니까 너무 보고 싶어. 이제 어떻게 해야 할지 막막하기는 한데, 엄마처럼은 못하겠지만 아빠랑 다른 가족들 잘 챙기고 잘 지내도록 할게. 엄마, 하늘에서 마음 편히 잘 지내. 사랑해”라는 인사를 전했다.
이삼열 한국장기조직기증원 원장은 “생명나눔을 실천해 주신 기증자 지정순 님과 유가족분들의 따뜻한 사랑의 마음에 감사드린다”며 “누군가의 생명을 살리는 기적과 같은 일이 우리 사회를 더 건강하고 밝게 밝히는 힘이 될 것으로 생각한다”고 말했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
