전북경찰청 소속 경감·배우자, 투자 사기·횡령 혐의로 검찰 수사
전북경찰청 소속 현직 경찰관과 그의 아내가 아파트 투자와 관련한 횡령·사기 혐의로 검찰 수사를 받는 사실이 뒤늦게 알려졌다.
22일 전북경찰청 등에 따르면 경찰은 아파트 투자를 미끼로 투자자를 모집한 뒤 분양권을 임의로 처분한 혐의로 전북경찰청 소속 A경감을 지난해 6월 검찰에 송치했다. A경감의 아내도 사기 등 혐의로 함께 넘겨졌다.
경찰 수사 결과 피해자 가운데에는 동료 경찰관도 포함된 것으로 파악됐다. 경찰은 A경감에게는 횡령 혐의를, 그의 아내에게는 사기 혐의를 각각 적용했다.
전북경찰청은 수사 종료 이후 감찰에 착수했으나 A경감이 “분양권 처분은 배우자가 한 것으로, 본인은 범행과 무관하다”는 취지로 주장하면서 현재 감찰 절차는 중단된 상태다.
앞서 지난달에도 전북경찰청 소속 B경감 등 2명이 특정 기업에 투자하면 고수익을 보장하겠다며 투자자들을 속여 수십억원을 챙긴 혐의로 검찰에 불구속 송치됐다. 이들은 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반과 유사수신행위 규제법 위반 혐의를 받는다.
전북경찰청은 해당 사건 관련자들을 직위해제했으며, 조만간 징계위원회를 열어 후속 조치를 논의할 예정이다.
