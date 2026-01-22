부산 기장 산불 이틀째… 헬기 17대 투입 진화 총력
진화율 65%… 화선 1.7㎞ 중 1.1㎞ 완료
공장 화재서 야산 확산… 대응 2단계 유지
강풍 예보 속 인력 300여 명 밤샘 진화
부산 기장군에서 발생한 산불이 이틀째 이어지는 가운데 소방 당국이 헬기 17대를 투입하는 등 진화 작업에 총력을 기울이고 있다.
22일 부산소방본부와 산림청에 따르면 이날 오전 6시30분 기준 산불 진화율은 65%로 집계됐다. 전체 화선 1.7㎞ 가운데 1.1㎞가 진화됐으며 산불 영향 구역은 약 11㏊다.
이번 불은 지난 21일 오후 7시45분쯤 기장군 기장대로 274 일대의 한 공장에서 발생한 화재가 인근 야산으로 확산하면서 시작됐다. 소방 당국은 오후 8시18분 대응 1단계를 발령한 데 이어 오후 9시 58분 대응 2단계로 상향해 진화 작업에 나섰다. 산림청도 22일 오전 4시30분 산불 대응 1단계를 발령했다.
현장에는 소방 176명과 의용소방대 30명, 경찰 25명, 산림청 20명, 기장군청 공무원 등 총 304명이 투입돼 밤샘 진화 작업을 벌였다. 펌프차 18대를 포함해 총 79대의 장비도 동원됐다.
일출 이후인 이날 오전 7시30분부터는 항공 진화가 본격화됐다. 부산소방 헬기 1대와 울산·대구·경북소방 헬기 각 1대, 임차 헬기 2대, 산림청 임차 헬기 6대 등 총 12대가 우선 투입됐으며, 오전 8시쯤 군 헬기 5대가 추가로 합류해 헬기 17대가 차례로 진화 작업을 이어가고 있다.
산불 확산 우려로 현장 인근 연화터널과 연화과선교, 기장군청 울산 방면 도로가 전면 또는 부분 통제됐다. 인근 한 리조트의 직원과 투숙객 30여명에게는 대피 권고가 내려지기도 했다. 현재까지 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다.
다만 현장 여건은 녹록지 않다. 이날 새벽에는 북북서풍이 초속 0.9ｍ로 비교적 잔잔했으나, 낮에는 해안가를 중심으로 순간 최대 초속 15ｍ의 강한 바람이 불 것으로 기상청은 예보했다. 부산 지역에 건조주의보도 수십 일째 이어지고 있어 작은 불씨에도 재확산 위험이 큰 상황이다. 이날 아침 최저기온이 영하 7.1도까지 떨어지며 올겨울 들어 가장 추운 날씨를 보인 점도 진화 인력의 부담을 키우고 있다.
산림청 관계자는 “가용할 수 있는 인력과 장비를 총동원해 주불 진화를 목표로 단계별 진화 전략을 가동하고 있다”고 밝혔다.
한편 박형준 부산시장은 이날 오전 8시 기장읍 청강리 산불 현장을 찾아 진화 상황을 점검하고, 인명 피해 방지와 추가 확산 차단에 만전을 기해 달라고 당부했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
