국가소방동원령 발령 ‘광양 산불’ 진화율 90%…·인명피해 없어
산림 42㏊ 불타 피해 규모 커져
광주·전북·경남지역 산불 진화차 긴급 지원
강풍에도 야간 진화 지속…헬기 재투입
전남 광양의 한 주택에서 발생한 화재가 대형 산불로 이어지면서 국가소방동원령까지 발령된 ‘광양 산불’이 밤샘 진화 작업을 통해 90% 진화율을 보이고 있다.
22일 전남소방본부 등에 따르면 전날 오후 3시2분쯤 광양시 옥곡면의 한 주택에서 화재가 발생했다. 이 불은 백운산 자락으로 옮겨붙으며 강풍을 타고 대형 산불로 번졌다.
소방 당국은 국가소방동원령을 내리고 이틀째 진화작업을 벌이고 있다. 광양시 옥곡면과 진상면 주민 153명이 인근의 면사무소 등으로 긴급 대피해 인명피해는 없는 것으로 알려졌다.
소방 당국은 야간 작업에 철수했던 수리온 등 산불진화 헬기와 고성능 산불진화차 등을 재투입해 진화 작업을 벌이고 있다.
소방당국은 화재진압을 위해 전날 오후 3시48분께 소방 대응 1단계를 발령했지만 거센 바람 등에 진화에 어려움을 겪으면서 오후 4시31분 소방 대응 단계를 2단계로 격상했다.
또 같은날 오후 8시쯤 국가소방동원령을 내리고 광주와 전북, 경남지역의 산불 진화차를 투입하고 야간 진화작업을 벌였다.
피해규모는 이날 오전 6시 기준 산림 42㏊가 불에 탔다.
광양=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
