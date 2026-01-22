[속보] 4분기 GDP -0.3% ‘깜짝 역성장’…지난해 성장률 1.0% ‘반토막’

지난해 4분기 성장률을 부문별로 보면, 민간 소비는 승용차 등 재화 부문 감소 속에도 의료 등 서비스를 중심으로 3분기보다 0.3% 늘었다. 정부 소비도 건강보험 급여비 위주로 0.6% 증가했다.

지난해 한국 경제가 건설·설비투자 등 내수 부진 속에 1% 성장했다.한국은행은 22일 2025년 4분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 -0.3%로 집계됐다고 22일 밝혔다.분기 성장률은 2024년 1분기 1.2%를 찍은 뒤 2분기엔 -0.2%까지 추락했다가, 3분기(0.1%)와 4분기(0.1%) 정체를 거쳐 작년 1분기(-0.2%) 다시 뒷걸음쳤다.이후 2분기(0.7%) 반등에 성공한 뒤 3분기(1.3%) '깜짝 성장' 했지만 4분기 다시 역(-)성장을 기록했다.4분기 성장률은 한은이 두 달 전 제시한 예상치(0.2%)보다 0.5%포인트 낮으며, 2022년 4분기(-0.4%) 이후 3년 만에 가장 낮은 기록이다.한은은 3분기 높은 성장률에 따른 기저효과와 건설투자 침체 등을 4분기 성장률 하락의 원인으로 설명했다.하지만 건설투자가 건물·토목 건설이 모두 부진한 가운데 3.9%나 감소했고, 설비투자 역시 자동차 등 운송장비 중심으로 1.8% 뒷걸음쳤다.수출은 자동차·기계·장비 등이 줄어 2.1% 위축됐고, 수입도 천연가스·자동차 위주로 1.7% 감소했다.4분기 성장률 기여도를 보면, 내수와 순 수출(수출-수입)이 각 -0.1%포인트, -0.2%포인트로 집계됐다. 특히 내수 기여도가 직전 3분기(1.2%포인트)와 비교해 1.3%포인트나 급락했다.내수 중에서도 건설투자와 설비투자가 각 0.5%포인트, 0.2%포인트 성장률을 깎았다. 반대로 민간 소비와 정부 소비는 0.1%포인트씩 성장에 기여했다.업종별로는 운송장비·기계·장비 등의 부진으로 제조업이 1.5% 감소했고, 전기업 위주로 전기·가스·수도업도 9.2% 급감했다. 건설업 역시 5% 위축됐다. 그나마 농림어업(4.6%)과 서비스업(0.6%)은 증가했다.지난해 4분기 실질 국내총소득(GDI) 증가율은 0.8%로 실질 GDP 성장률(-0.3%)을 웃돌았다.백재연 기자 energy@kmib.co.kr