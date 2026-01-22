김영록 지사, 신안·목포서 행전통합 공청회…현안 과제 중심 소통

이재명 대통령, 신년회견서 행정통합 의의 언급



도지사가 직접 정책방향·쟁점 등 설명



김 지사 “지역 주도 성장 상징적 출발점” 평가

김영록 전라남도지사가 21일 신안군청에서 열린 광주·전남 행정통합 도민공청회에서 김대중 전남교육감 등 도민들과 기념 촬영을 하고 있다. 전남도 제공

전남도는 신안군과 목포시에서 광주·전남 행정통합을 주제로 도민공청회를 연이어 개최했다고 22일 밝혔다. 이번 공청회는 서남권 지역의 특성과 현안 과제를 중심으로 도민들과 직접 소통하는 자리로 마련됐다.



전날 열린 공청회에는 김영록 전남도지사가 참석해 앞서 두 차례 공청회에서 제기된 도민 의견을 바탕으로 행정통합 추진 과정에서 고려 중인 정책 방향과 주요 쟁점에 대해 설명했다. 이어진 질의응답 시간에는 각 지역의 역할과 발전 방향, 통합 이후 삶의 변화에 대한 도민들의 우려와 기대가 자유롭게 표출되며 활발한 논의가 이뤄졌다.



이번 공청회는 전남도 공식 유튜브 채널을 통해 실시간 중계됐다. 기상 여건으로 현장 참석이 어려운 6개 섬 지역 주민들도 각 면사무소에서 영상을 시청하며 참여할 수 있도록 온·오프라인이 결합된 열린 토론의 장으로 운영됐다.



김영록 전라남도지사가 21일 신안군청에서 열린 광주·전남 행정통합 도민공청회에서 행정통합 추진 방안을 설명하고 있다. 전남도 제공

김 지사는 “국회에서 특별법안 조찬 간담회에 이어 신안과 목포를 차례로 방문해 섬 지역과 도시 지역이 가진 서로 다른 고민과 요구를 직접 들을 수 있었다”며 “제시된 의견들을 면밀히 검토해 특별법안 특례 반영과 행정통합 논의에서 균형있게 반영하겠다”고 밝혔다.



또한 “광주·전남 행정통합을 통해 신안·목포와 같이 섬 지역 및 도시 지역 등 시군별 특성에 맞게 산업을 유치하고 발전시켜 나갈 수 있도록 특별법 및 통합 정책에 반영하기 위해 노력하겠다”고 강조했다.



이어 “이재명 대통령이 신년 기자회견을 통해 수도권에서 멀수록 더욱 두텁게 지원하는 국가균형발전의 대원칙을 모든 국가 정책에 실현되도록하겠다는 점과 광주·전남 행정통합은 지역 주도 성장의 상징적인 출발점인 만큼 반드시 성공시켜야 할 국가적 생존전략이라고 밝혔다”고 설명했다.



전남도는 23일 장흥군에 이어 26일부터 무안군을 시작으로 남은 시군을 순회하며 공청회를 이어갈 예정이다. 시군별 공청회 세부일정은 전남도 누리집에서 확인할 수 있다. 도민공청회 참여를 희망하는 도민은 전남도 및 각 시군 누리집에 안내된 정보무늬(QR코드)를 통해 신청하거나 당일 현장 접수를 통해 참여할 수 있다.



김영록 전라남도지사가 21일 신안군청에서 열린 광주·전남 행정통합 도민공청회에서 주민들의 질문에 답변을 하고 있다. 전남도 제공

신안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



