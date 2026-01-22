시사 전체기사

김영록 지사 “시군구 통합… 주민 원하고 필요한 곳은 찬성”

입력:2026-01-22 07:47
공유하기
글자 크기 조정
김영록 전라남도지사가 21일 신안군청에서 열린 광주·전남 행정통합 도민공청회에서 행정통합 추진 방안을 설명하고 있다. 전남도 제공

김영록(사진) 전남도지사는 최근 열린 광주·전남 행정통합 도민공청회에서 시군구 통합에 대한 입장을 밝혔다. 김 지사는 “시·도 통합과 별개의 문제로, 작은 군 지역을 인위적으로 통합하는 것에는 찬성하지 않는다”고 밝혔다.

김 지사는 군 단위 통합이 한 지역의 급속한 소멸 위기를 초래할 수 있다는 점을 강조했다. 그는 “군이 통합되면 어느 한 지역은 급속도로 소멸위기가 높아질 수 있다”고 설명했다.

그러나 김 지사는 주민의 자발적 요구나 불가피한 필요성이 있는 경우에는 통합에 찬성한다는 입장도 덧붙였다. 그는 “주민이 원하거나, 꼭 통합해야 할 필요성이 있는 지역이 있을 수 있는데, 이런 곳은 찬성이다”고 말했다.

무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘계엄군 맞선 국민’ 5초간 침묵한 판사… 인터넷 울컥
‘국헌 문란·폭동’ 모두 인정… 尹 ‘내란우두머리’ 유죄 못피할 듯
애프터마켓서 급락했는데… 예측불가 코스피
국회 예방한 홍익표 신임 정무수석, ‘단식’ 장동혁은 외면
4000억 투자로 4조… 스페이스X로 주목받는 ‘야성의 투자자’
‘두쫀쿠’ 유행에 재료 판매량 폭증…웃돈 거래까지
세계 1호 ‘AI 기본법’ 시행… AI 생성물 워터마크 의무화
[관가뒷담] 건건이 반기드는 민주노총에… 얼굴 붉힌 노동부
국민일보 신문구독