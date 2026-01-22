김영록 지사 “시군구 통합… 주민 원하고 필요한 곳은 찬성”
김영록(사진) 전남도지사는 최근 열린 광주·전남 행정통합 도민공청회에서 시군구 통합에 대한 입장을 밝혔다. 김 지사는 “시·도 통합과 별개의 문제로, 작은 군 지역을 인위적으로 통합하는 것에는 찬성하지 않는다”고 밝혔다.
김 지사는 군 단위 통합이 한 지역의 급속한 소멸 위기를 초래할 수 있다는 점을 강조했다. 그는 “군이 통합되면 어느 한 지역은 급속도로 소멸위기가 높아질 수 있다”고 설명했다.
그러나 김 지사는 주민의 자발적 요구나 불가피한 필요성이 있는 경우에는 통합에 찬성한다는 입장도 덧붙였다. 그는 “주민이 원하거나, 꼭 통합해야 할 필요성이 있는 지역이 있을 수 있는데, 이런 곳은 찬성이다”고 말했다.
