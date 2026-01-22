‘두쫀쿠’ 유행에 재료 판매량 폭증…웃돈 거래까지
두바이쫀득쿠키(두쫀쿠) 열풍에 관련 재료 수요가 급증하고 가격까지 뛰는 이른바 ‘두쫀쿠 인플레이션’ 현상이 나타나고 있다. 유통가에서는 일부 재료가 품귀를 빚으며 웃돈 거래 사례도 확인되고 있다.
22일 유통업계에 따르면 이마트가 지난해 12월 초부터 지난 19일까지 매출을 분석한 결과 마시멜로 매출은 289.2%, 피스타치오는 174.9%, 코코아파우더는 125.7% 증가한 것으로 집계됐다.
온라인 쇼핑몰에서도 두쫀쿠 재료 판매량이 급증했다. G마켓 자체 집계 결과 마시멜로 판매량은 전달 대비 약 20배 늘었고, 카다이프는 4배, 피스타치오는 1.6배 증가했다. 지난해 같은 기간과 비교하면 마시멜로는 115배, 카다이프는 17배, 피스타치오는 10배 늘었다.
두쫀쿠는 두바이 초콜릿의 핵심 재료인 카다이프와 피스타치오 크림을 속으로 채운 뒤 코코아 가루를 섞은 마시멜로로 감싸 만든 디저트로, 쫀득한 식감이 특징이다. 지난해 9월부터 입소문을 타기 시작해 12월 이후 급격히 인기를 끌었다.
유통업계 관계자는 “두쫀쿠 열풍으로 인해 각 상품이 매장 입점과 동시에 품절이 되는 현상 반복되고 있다”며 “원활한 상품 공급을 위해 직소싱 상품과 파트너사 물량 확보에 총력을 기울이고 있다”고 말했다.
실제 유통가에서 두쫀쿠 재료 사재기 등으로 품귀 현상까지 빚어지고 있다. 일각에서는 공급업자에게 피스타치오 1㎏을 당장 구하기 위해 웃돈 약 10만원을 지불하기도 하는 것으로 알려졌다.
재료 거래 예약 후 공급업자가 다른 곳에 더 비싸게 판매하려고 예약을 일방적으로 취소하거나, 재료를 구매한 후 중고거래 사이트에 더 비싼 가격에 판매하는 등의 사례까지 나타나고 있다
현재 이마트 기준 두쫀쿠 재료 시세는 껍질째 구운 피스타치오 400g에 1만2980원, 마시멜로 300g 2980원, 코코아파우더 80g 3980원 수준이다.
가격 상승과 품귀 현상이 이어지면서 집에서 직접 만들 수 있는 DIY 키트도 등장했다. 쿠팡과 G마켓 등 온라인몰에서 관련 키트 판매가 늘고 있으며, 쿠팡 검색어 순위에서도 ‘두쫀쿠’가 상위권을 유지하고 있는 것으로 전해졌다. 이마트 역시 다음 달 중순 DIY 키트를 한정 수량으로 출시할 계획이다.
