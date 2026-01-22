[속보] 트럼프 관세 철회에 뉴욕증시 급반등
도널드 트럼프 미국 대통령이 유럽을 겨냥한 추가 관세 부과 방침을 철회하면서 뉴욕증시가 하루 만에 급반등했다.
21일(현지시간) 뉴욕증시에서 다우존스30산업평균지수는 1.21%, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 1.16%, 나스닥지수는 1.18% 각각 상승 마감했다.
트럼프 대통령은 이날 자신의 SNS 트루스소셜을 통해 “나토 사무총장 마크 뤼테와의 생산적인 논의를 바탕으로 그린란드와 북극 지역 전반에 관한 미래 협정의 틀을 마련했다”며 “이에 따라 2월 1일부터 예정됐던 추가 관세를 부과하지 않기로 했다”고 밝혔다.
반등은 대형 기술주가 주도했다. 엔비디아가 2.87% 급등하는 등 미국 7대 기술주 중 마이크로소프트와 브로드컴을 제외하고 일제히 랠리했다. 전기차 종목은 테슬라가 2.91%, 루시드가 17.88% 폭등했다.
반도체주도 인텔이 11.72% 폭등하는 등 대부분 랠리했다. 반도체지수는 3.18% 급등해 마감했다.
